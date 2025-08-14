El Gobierno creó la Oficina de Bienes Recuperados para custodiar y administrar los bienes decomisados del crimen organizado Luego de que este miércoles se pusiera en marcha un régimen para la administración de bienes de origen ilícito provenientes de causas federales, el Ejecutivo lanzó como autoridad de aplicación un nuevo organismo desconcentrado que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Por







Entre 2012 y 2023 se inscribieron más de 3200 bienes decomisados.

Luego de que este miércoles se pusiera en marcha un régimen para la administración de bienes de origen ilícito provenientes de causas federales, el Gobierno dispuso la creación de la Oficina de Bienes Recuperados, un organismo desconcentrado que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

La medida se implementó a través del Decreto 582/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El organismo funcionará como autoridad de aplicación del Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio.

Entre las actividades que deberá realizar la entidad, se destacó la identificación, registro, inventariado, valuación, custodia, conservación y administración de todos los recursos que fueran incautados en el marco de una causa penal federal. La entrega de los mismos deberá ser coordinada con el Poder Judicial.

bienes decomisados al narcotráfico En los últimos años hubo un creciente número de bienes decomisados. El texto destaca que "en el período comprendido entre los años 2012 y 2023 se inscribieron más de 3200 bienes decomisados", lo que "evidencia la necesidad de contar con una estructura especializada que permita transformar dichos activos en recursos estratégicos para el desarrollo de políticas públicas".