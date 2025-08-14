14 de agosto de 2025 Inicio
El Gobierno creó la Oficina de Bienes Recuperados para custodiar y administrar los bienes decomisados del crimen organizado

Luego de que este miércoles se pusiera en marcha un régimen para la administración de bienes de origen ilícito provenientes de causas federales, el Ejecutivo lanzó como autoridad de aplicación un nuevo organismo desconcentrado que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Entre 2012 y 2023 se inscribieron más de 3200 bienes decomisados.

La medida se implementó a través del Decreto 582/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El organismo funcionará como autoridad de aplicación del Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio.

Entre las actividades que deberá realizar la entidad, se destacó la identificación, registro, inventariado, valuación, custodia, conservación y administración de todos los recursos que fueran incautados en el marco de una causa penal federal. La entrega de los mismos deberá ser coordinada con el Poder Judicial.

En los últimos años hubo un creciente número de bienes decomisados.

El texto destaca que "en el período comprendido entre los años 2012 y 2023 se inscribieron más de 3200 bienes decomisados", lo que "evidencia la necesidad de contar con una estructura especializada que permita transformar dichos activos en recursos estratégicos para el desarrollo de políticas públicas".

Además, desde el Gobierno consideraron que la oficina será "una herramienta clave para el fortalecimiento de la política criminal del Estado Nacional relativa al recupero patrimonial derivado del delito y como mecanismo de prevención, disuasión e impacto económico sobre las organizaciones criminales".

La titularidad del nuevo organismo recaerá en un director ejecutivo, con rango y jerarquía de subsecretario, quien lo representará ante el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional.

