El Gobierno apuntó contra la CGT y habló de "cortar con que 5 señores sean dueños de los trabajadores"

Aseguró que la Casa Rosada no cortará el diálogo con los gremialistas.

Guillermo Francos hizo referencia al paro convocado por la central obrera, que afectó a millones de personas y provocó el cierre de los bancos, reducción en el transporte y también funcionamiento parcial de comercios. "Es una actitud equivocada de la CGT, pero no me parece que tenga que cortar el diálogo”, afirmó el ministro del Interior, a la vez que aclaró que "no se construye la Argentina en los términos de Pablo Moyano”.