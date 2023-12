El día después del DNU de Javier Milei: qué dicen los trabajadores sobre las medidas

"Es incierto", señaló un jubilado. "Todo apunta para el que más tiene. No sé a qué punto nos lleva, no me gusta nada porque no veo seriedad", añadió.

Por su parte, un trabajador que se mostró abatido por las medidas expresó que "el bolsillo aguanta como puede".

Las principales definiciones del Presidente en cadena nacional

"Hoy comenzamos el camino de la reconstrucción".

"El problema no es el chef sino la receta".

"Es una doctrina que considera que los políticos son Dios. Pues bien, nosotros hemos venido a decirles que los políticos son las causas de nuestros problemas".

"El saldo es el país que recibimos, la peor herencia de la historia".

"Un país que ha emitido dinero por 20 puntos del PBI para financiar ese gasto público".

"Esta crisis tiene su origen en el déficit fiscal. Y a lo largo de nuestra historia 20 crisis han tenido origen fiscal".

"La Argentina es el máximo defaulteador serial del mundo".

"La emisión monetario como se ha demostrado empíricamente es la única causa de la inflación".

"Para solucionar los problemas que causan los distintos mecanismos que produce el déficit los políticos introducen controle de precios, cepos...".

"El empleo privado está estancado en 6 millones de puestos de trabajo hace una década".

"Seis de cada diez chicos entre 0 y 14 años son pobres".

"Podemos comenzar hoy estas regulaciones que pretenden soluciones pero so

"Entre muchas reformas el Decreto incluye: 1- La derogación de la Ley de alquileres, para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea", 2- derogación de la Ley de Abastecimiento, para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos., 3- derogación de la Ley de Góndolas... son algunas de las 30 leyes que serán derogadas".

"Este solo es el primer paso, en los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias... los legisladores deberán elegir en ser parte de este cambio..."

"Quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen".

En desarrollo.-