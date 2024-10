El constitucionalista Daniel Sabsay rechazó que las universidades sean auditadas por la SIGEN

"Los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la SIGEN que depende del Ejecutivo y eso afecta su autonomía. Debe hacerlo la Auditoria General de la Nación que depende del Congreso. Se debe rendir cuenta del uso de fondos públicos pero ante el organismo adecuado ", expresó el letrado en su cuenta de X (ex-Twitter).

La postura del constitucionalista es contraria a la del Gobierno, que viene manifestándose a favor de la intervención de la SIGEN. "Cuando el Estado pone los recursos, el Estado lo tiene que auditar", señaló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En ese sentido, el funcionario nacional explicó que “el dictamen que hizo el Procurador anterior que decía que la SIGEN tenía que auditarlo, para nosotros no tiene fundamentos”. Al mismo tiempo, aseguró no entender los motivos.

“No veo una imposibilidad jurídica porque una Universidad del estado no pueda ser auditado por sindicatura general de la nación. Me parece que está entre el capricho y la intención de ocultar los gastos”, declaró en diálogo con Radio Rivadavia.

Francos aseguró que “todos sabemos que hay gastos en la Universidad que se utiliza para la política”, por eso se mostró a favor de que sean auditadas y destacó el apoyo de la ciudadanía: “La gente quiere que se hagan las auditorías”.

La UBA exigió auditorías "dentro de las leyes" y ratificó que "se rinde el 100% de los fondos"

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, afirmó que "se ha desfinanciado todo", a la vez que indicó que la entidad educativa "está haciendo un esfuerzo enorme".

"Se ha desfinanciado y eso es obvio, la UBA está haciendo un esfuerzo enorme, como también pasa con el Conicet que es una institución con la que estamos íntimamente ligados", expresó Gelpi, a la vez que dijo: "El que hace investigación también es docente".

Por su lado, el secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, señaló: "Los informes le llegan mensualmente al Ministerio de Capital Humano al máximo nivel de detalle de gastos establecidos".

"Nunca la UBA se ha negado en hacer las auditorías, de hecho, queremos que sean siempre dentro del marco de las leyes. Está Universidad ha decidido proponer una consulta externa", aseveró.

Además, Ruiz dijo: "La SIGEN no aporta transparencia porque hay informes que la universidad presenta que no son publicados. La Universidad informa todas las auditorías y está en la página web porque son públicas. No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todas y que tiene el Poder Ejecutivo. La UBA rinde el 100% de los fondos, está todo detallado".