El comentario de mal gusto del abogado de Milei durante una entrevista con Pablo Duggan

Ante tal comentario, el conductor de Duro de Domar en C5N apuntó: "Me parece un chiste de mal gusto... cómo vas a tomar en chiste lo que le pasó a Juan Castro. Es una persona que murió y no es para tomarlo en joda... No sé que chiste quisiste hacer. Es de mal gusto y me cuesta continuar.

Oneto siguió: "No fue ningún chiste. Es un mal dato que tenés, como dijo Juan Castro y creo que fue una de las últimas cosas que dijo lamentablemente".

Sin inmutarse agregó "yo me hago cargo de lo que digo y no de lo que vos interpretas. Eso da cuenta de lo que vos tenés en la cabeza", atacó el abogado de Milei.

Casi sin palabras, el conductor de Radio 10 y C5N trató de salir de la discusión y lanzó "qué difícil", para definir la desazón que le dio la nota con el abogado.

El final de Juan Castro

El locutor y periodista Juan Castro se arrojó desde su balcón del departamento del barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde vivía solo.

El incidente fue el 3 de marzo de 2004, y sufrió graves heridas, aunque finalmente murió 48 horas después. La Justicia relacionó su final con su adicción a la cocaína. Tenía 33 años.

Juan Castro.png

Castro logró posicionarse en el año 2000 como un representante del nuevo periodismo con el ciclo Kaos en la ciudad en El Trece que llegó a superar en rating al programa El Show de VideoMatch de Marcelo Tinelli (Telefe).

Embed

En una de sus apariciones después de ausentarse meses de su conducción, Juan confesó en vivo que luchaba contra sus adicciones.