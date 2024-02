El atleta olímpico que apoyó a Javier Milei y ahora denuncia que el deporte "está a la deriva"

En Argenzuela, con el regreso de Jorge Rial en la conducción, mostraron que el 8 de diciembre del 2023, dos días antes de la asunción de Milei, Suárez tuiteó: "Ante todo viva la libertad carajo. Orgulloso de tener los huevos que ninguno tuvo para luchar por nuestra libertad y por todos los deportes. Te vas Alberto Fernández".

Dos meses más tarde, el medallista panamericano que salió cuarto en los Juegos Olímpicos de Londres cambió de opinión y denunció el ajuste en el deporte que impulsó el gobierno de La Libertad Avanza "Así está el estado del deporte nacional hoy sin conducción y a la deriva. No hay plata pero tampoco hay intención de gestión. Solo les interesa las Sociedades Anónimas Deportivas en los clubes de fútbol y no el deporte olímpico, muy triste todo", expresó en una publicación en su cuenta de X.

"Comprendo que no hay plata pero no entiendo y siento que es una falta de respeto a todo el deporte nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el subsecretario en deportes. No todo es SAD, hay un deporte olímpico ahí afuera", agregó en otra publicación.

Rial expresó que Suárez estaba en su derecho de creer que Milei "estaba peleando por la libertad" y recordó que cuando apoyaba al Gobierno era "objeto de devoción" por parte de los libertarios, de Patricia Bullrich y de medios alineados con el oficialismo. "Se ilusionó con ser secretario de Deportes. La realidad le pegó un mazazo en la cabeza", señaló el conductor.

Por su parte, la periodista Sofia Caram sostuvo que "no hay que enojarse con el electorado de Milei" pero indicó que es necesario tener en cuenta cuáles fueron las promesas de Milei en campaña. "Si tuviste un candidato que decía ´afuera´ a todo lo que tenía que ver con el Estado ¿qué esperaban que iba a pasar con la política nacional y del Estado para el deporte olímpico? No era difícil de imaginar", expresó.

"Lo que pasaba en ese momento era que mucha gente fingió demencia y dijo 'no va a hacer todo lo que dijo que va a hacer'. Porque realmente estaba planteando una situación muy extrema. Si lo está haciendo y estamos pagando las consecuencias, también hubo gente que dijo yo pago todos los costos porque la verdad que con la situación como estamos no hay una salida, ahí el peronismo tiene que hacer un mea culpa por no ofrecer una propuesta de salida", agregó la periodista Estefanía Pozzo.