El análisis de la personalidad Milei según su letra: "Todo lo calcula para su beneficio"

La especialista aseguró que Milei es una persona que piensa en el aquí y ahora y no en el futuro.

En el programa Argenzuela , con la conducción de Jorge Rial , la grafóloga Francini Suárez , analizó la letra del líder libertario a partir de " los coligamentos", que son las uniones de las letras y refieren a "todo lo que es su entorno íntimo". En el caso del libertario toda letra se conecta con arcos, es decir que va hacia adelante, vuelve, piensa y vuelve a salir: "Es una persona que no se manifiesta naturalmente sino que especula" .

La especialista destacó que "la letra de Milei es una simulación total" y que "él todo lo calcula", según el estudio de la letra E, que simboliza los contactos sociales: "Su letra siempre va a la izquierda que es volver a mi, y para después salir a la derecha que son los demás. Siempre vuelve a él para después ir a contactarse con los demás, y siempre su letra se inicia de zona pensante, de zona de arriba".

En cuanto a las zonas de las letras, en donde la zona superior es pensamiento, idea, laboral, la zona media es sentimiento y la zona baja es el instinto: "El tiene una zona unificada en el cuerpo central. Son personas del presente, del aquí y ahora y que él no tiene una planificación a futuro".

En este sentido, de acuerdo a los rasgos de la escritura de Milei, Francini remarcó que "el problema principal de Milei es llevar a cabo lo que quiere hacer, si tiene la capacidad de muchas ideas y necesita armar un muy buen equipo que es difícil que se dé porque no sabe trabajar en equipo".

"No es una persona altruísta, puede que tenga ideas pero no sabe como llevarlas a cabo, y puede pegar el volantazo cuando el quiera sin dar una explicación", enfatizó la profesional sobre la letra que no es imprenta lineal sino que tiene muchas curvas.

La grafóloga concluyó en televisión que "Milei sabe leer a las personas, es un gran vendedor que se contacta con el otro desde lo que le conviene, mientras que Macri, cuando analicé su letra, es un discapacitado social, porque no sabe tratar con la gente".