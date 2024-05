El ajuste del Gobierno ya pone en riesgo programas con financiamiento internacional por u$s1.700 millones

Milei apuntó contra los analistas, los tildó de "chantas" y reiteró que "no hay atraso cambiario"

"Trabajamos con financiamiento internacional para el desarrollo rural, articulamos con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Andina de Fomento, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, el Fondo Verde, entre otros organismos que se encargan de prestar dinero para inversiones públicas a bajas tasas de interés", explicó Jorge Arias Almonacid, referente del Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina (PRODECCA) en diálogo con C5N.

La DIPROSE funciona desde hace 25 años y actualmente tiene activos 12 programas vigentes, cuyo financiamiento total es de u$s1.700 millones. Sus proyectos en áreas rurales, por ejemplo, pueden ir desde la creación de cisternas de agua para captar lluvias para productores familiares en el Impenetrable chaqueño hasta el financiamiento de obras de grandes infraestructuras como caminos y diques.

Pero el funcionamiento de la dirección se encuentra casi paralizado desde las decisión que separó por un lado el área administrativa, que va a depender de una nueva subsecretaría bajo la órbita del Ministerio de Economía, y el área técnica por el otro: "Todavía no sabemos dónde vamos a ir a parar", resumió Almonacid.

DEPROSE gráfico .png El gráfico muestra los montos de préstamos que reciben los distintos programas y proyectos. https://www.argentina.gob.ar/

Esto trae como consecuencia que resulte casi imposible implementar los programas, ya que el área técnica tiene un vínculo permanente y sistemático con los equipos que garantizan que el dinero pueda llegar a los destinatarios: "Algo que funciona bien lo estás rompiendo, lo estás partiendo a la mitad", aseguró el referente. ¿Qué es lo que va a pasar con los programas de financiamiento internacional? Hasta el momento no hay definiciones: "Todavía no tenemos autoridades designadas, no hay lineamiento".

Eso no es todo, sino que hubo una reducción del 25% del personal y advierten que el área administrativa será reducida en un 50%. "Pasamos de tener una dotación de personal de aproximadamente de unas 200 o 220 personas a 70. ¿Cómo hacemos para poder garantizar la continuidad del trabajo que venimos realizando?", alertó.

DIPROSE además tiene acuerdos con las provincias para fortalecer el entramado productivo de las economías regionales. "La reducción del personal trae aparejada la imposibilidad de cumplir los contratos vigentes, de formular un nuevo programa -porque tenés un mal precedente- y se suma que hasta el momento no tenemos asignada la cuota presupuestaria", añadió.

Sin el presupuesto no se puede llevar a acabo las inversiones previstas para este semestre, por lo que las planificaciones acordadas con los contrapartes provinciales o internacionales no se están pudiendo cumplir: "A duras penas podemos conseguir plata para que las personas que trabajan en esta organización puedan cobrar su sueldo", graficó.

¿Qué pasa si los contratos no se cumplen? El referente detalló que "depende las especificidades hay penalidades" y que cada programa obligará a una negociación con los organismos de financiamiento internacional. "En algunos convenios se establece que si vos tenés previsto una ejecución durante un período determinado, por ejemplo para el año 2024, y se te asignó una cantidad equis de millones de dólares, se te penaliza sobre la plata que no se utilizó".

El pasado martes, un centenar de trabajadores de la dirección se movilizaron al Ministerio de Economía.

El pasado martes 14, un centenar de trabajadores de la dirección se movilizaron al Ministerio de Economía para presentar una nota por escrito y visibilizar la situación que están atravesando. Hasta el momento no obtuvieron una respuesta.

Programas y proyectos en riesgo

Los proyectos impulsados desde la dirección incluyen el desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica, ampliaciones de la infraestructura destinada a promover la capacidad emprendedora y programas para hacer frente a emergencias por desastres naturales.

En la página https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose, se puede obtener más información sobre las actividades que realiza la DIPROSE y sus proyectos. A la espera de la última actualización, los programas mencionados son los siguientes: