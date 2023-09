Eduardo Valdés: "El pacto democrático tiene deudas que se resuelven con más democracia"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, recordó la frase del expresidente Raúl Alfonsín, 'con la democracia se come, se cura y se educa' para diferenciarse de los candidatos de derecha y del liberalismo, como Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, y Javier Milei, de La Libertad Avanza.