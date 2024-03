Desde Amnistía Internacional también advierten que "el ajuste de Milei lo está pagando la gente"

"El ajuste no lo está pagando la casta, lo está pagando la gente que no come, la gente que no accede a la salud privada que no puede pagar, que tuvieron que cambiar a sus chicos de colegio, los alimentos que aumentan todos los días, la verdad que lo está pagando la gente", sostuvo Belski en una entrevista con Juan Amorín y Luciana Rubinska en el programa La Mañana.