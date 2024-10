Denuncia contra Alberto Fernández: el fiscal rechazó apartarse de la causa

El fiscal federal Ramiro González rechazó apartarse de la investigación en la causa que investiga la denuncia de la exprimera dama contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género y marcó que no cometió una "falta de objetividad".

"Fabiola no me contó que él le pegara y tampoco lo vi", declaró una testigo que presentó Alberto Fernández

En su pedido, Carreira advirtió que la fiscalía perdió objetividad y "equilibrio". Por su parte, el fiscal respondió que en su investigación no hay "circunstancias que objetiva y razonadamente de algún modo permitan presumir una falta de objetividad por parte de esta Fiscalía".

Alberto Fernández El País

En tal sentido, agregó que "por el contrario, las manifestaciones vertidas parecen ser meras valoraciones subjetivas de la recusante, relacionadas con su descontento respecto a lo oportunamente dictaminado en el marco de estas actuaciones".

En tanto, defendió su desempeño en la causa debido a que señaló que "ha cumplido con los deberes impuestos por la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; esto es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad y ha velado por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República y por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal".

"Fabiola no me contó que él le pegara y tampoco lo vi", declaró una testigo que presentó Alberto Fernández

Una mujer que trabajó con Fabiola Yañez afirmó el lunes que observó un "golpe en el ojo" en la exprimera dama en 2021 pero negó que observó al expresidente Alberto Fernández golpear a por entonces su pareja ni que ella le haya expresado ser víctima de agresiones.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la mujer, llamada Claudia Silvero, declaró ante el fiscal federal Ramiro González y se refirió a un golpe que sufrió Yañez en junio de 2021: "Fabiola llegó a Misiones con un golpe en el ojo, creo que en el derecho. Me dijo que se había lastimado en el baño. Pasó desapercibido. El golpe era algo rojo arriba de la ceja, nada muy importante porque si no me hubiese dicho que le busque algo para curarse".

Claudia Silvero Claudia Silvero. Redes sociales

En tal sentido, aseguró que la exprimera dama no le contó sobre hechos de violencia de parte de Fernández. "Fabiola nunca me contó que Alberto le pegara y tampoco lo vi", expresó. Además, marcó que conoció a Yañez a través de la red social Instagram cuando Fernández todavía no era el jefe de Estado y se relacionaron debido a su trabajo social en Misiones.

"Yo nunca vi que Alberto la haya golpeado, sí muchas discusiones porque Fabiola estaba en estado de ebriedad. Una vez fui testigo en una cena que Fabiola estaba muy ebria y a Alberto le daba vergüenza. Fabiola nunca me contó que Alberto le pegaba y tampoco lo vi. Yo la vi tambaleándose y golpeándose. Yo la veía mucho en la quinta de Olivos, habré entrado 25 veces, esto fue entre 2020 y 2023. Algunas veces me quedé a dormir", añadió.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].