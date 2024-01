Debate de la Ley Ómnibus: ¿Cuántos votos tiene el Gobierno?

El oficialismo aseguró que "no hay ninguna traba" para que la Ley Ómnibus se apruebe en Diputados

La Libertad Avanza cuenta con 38 diputados en el recinto por lo que necesitaba sumar otros 91 para comenzar el tratamiento. Con los 37 diputados que le aportará el PRO, los 34 que sumará la UCR y los 21 que garantizará Hacemos Coalición Federal, el oficialismo contará con 131 legisladores, 2 más de los necesarios.

Con esa misma cantidad de votos el Gobierno podrá aprobar el proyecto a nivel general. A nivel particular tendrán mayores dificultades ya que al interior de cada bloque hay diferencias en los distintos temas que incluye el proyecto por lo que se espera una discusión muy friccionada y compleja.

Los temas que más rechazo generan son: facultades delegadas, privatizaciones de empresas públicas, biocombustibles, Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Qué tiene que pasar para que el megaproyecto de Milei se convierta en ley

Un proyecto de ley debe ser debatido por ambas cámaras del Congreso. Primero se debate en la cámara de origen y, si es aprobado, pasa a la cámara revisora que lo puede aprobar, rechazar o devolver con correcciones.

Si la Cámara de Diputados rechaza la Ley Ómnibus, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones que se realicen durante todo el 2024. Lo mismo sucede si se consigue la media sanción pero lo rechaza el Senado.

Si la Cámara Alta le realiza cambios o correcciones por mayoría absoluta, el proyecto deberá volver a Diputados. Si la Cámara Baja acepta las modificaciones, se sanciona el texto aprobado. En cambio, si insiste en la redacción originaria, necesita alcanzar la misma mayoría o superior a la del Senado para que se sancione como ley el texto originalmente aprobado,

En caso de que ambas cámaras aprueben el proyecto, esta pasa al Poder Ejecutivo donde el presidente de la Nación puede:

Aprobar y promulgar la ley . Se completa así el proceso legislativo. Esto lo puede hacer por medio de un decreto o bien “promulgación de hecho”, ya que si el presidente no se pronuncia pasados diez días hábiles desde que se le comunicó la norma se promulga automáticamente. En ambos casos, la ley se publica luego en el Boletín Oficial y entra en vigencia de acuerdo con los plazos legales.

. Se completa así el proceso legislativo. Esto lo puede hacer por medio de un decreto o bien “promulgación de hecho”, ya que si el presidente hábiles desde que se le comunicó la norma se promulga automáticamente. En ambos casos, la ley se publica luego en el y entra en vigencia de acuerdo con los plazos legales. Vetar la ley, de forma total o parcial. En caso de veto parcial, puede promulgar parcialmente la parte no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso.

En caso de que el presidente vete la ley, el proyecto vuelve al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción. Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Si no lo consiguen, se mantiene el veto del presidente y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.

image.png

El Gobierno aseguró que "no hay ninguna traba" para que la Ley Ómnibus se apruebe en Diputados

El Gobierno nacional aseguró este martes que no hay "ninguna traba" para que la Cámara de Diputados debata mañana en el recinto el proyecto de Ley Ómnibus y encamine la discusión a la aprobación de la iniciativa, pese a un sector de la oposición puso en duda la realización de la sesión, que podría extenderse durante más de un día.

"Se quitó el capítulo fiscal (de la norma) y, efectivamente, los temas económicos no son parte de la discusión en este momento. Ahora no debe haber ninguna traba para que la ley se apruebe. Entendemos que tiene que correr su curso normal", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El portavoz del presidente Javier Milei se refirió al anuncio hecho el viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar del proyecto de Ley Ómnibus las reformas fiscales que proponía el Gobierno y que rechazaba parte de la oposición en Diputados, una postura que ponía en riesgo la discusión de la normativa y la eventual aprobación en la sesión prevista para mañana.