De Mendiguren detalló las medidas anunciadas por Massa frente a la inflación

En diálogo con Minuto Uno en C5N, el funcionario se explayó: "En primer término sobre las reservas de divisas que "estamos negociando con Brasil para no gastar los dólares con las importaciones de ese país , también lo hacemos con China y EEUU para tener una base de reservas que nos permita tener actividad".

En cuanto a la decisión del Gobierno sobre las nuevas disposiciones fiscales y la escalada de la moneda extranjera este mes, remarcó que "las medidas fueron para tratar de juntar y acumular reservas y segundo ver los abusos".

Sobre la falta de liquidación de divisas de los sectores productores, el ministro apuntó: "La gente todavía no tomo conciencia de qué significa 20 mil millones menos... es el 65% de los bienes intermedios que Argentina importó el año pasado".

En este sentido, De Mendiguren se refirió a los esfuerzos del Gobierno para ampliar las reservas porque "no ingresan los dólares" y puso el ejemplo del campo: "No ingresaron las cantidades porque no hay arroz ni soja para procesar", reconoció sobre la situación crítica que generó la sequía.

Sobre quienes compran insumos con el dólar oficial y luego remarcan los precios con el dólar blue, de Mendiguren resaltó: "Que hagamos un esfuerzo grande para tener un tipo de cambio especial y para que luego unos vivos se aprovechen es grave".

Asimismo, se refirió al alza inflacionaria en los alimentos y aseveró: "Tenemos que reforzar el control y tener claro que aquel al que le damos dólar preferencial no puede trasladar".

Elecciones 2023: "El interior productivo está lejos de la especulación financiera de Buenos Aires".

Además, el industrial se pronunció sobre las elecciones que ganaron los oficialismos en las provincias de Salta, La Pampa, y Tierra del Fuego: "Estamos viendo que hay otra Argentina, una que es productiva y lejos de Buenos Aires y la especulación financiera".

Asimismo, de Mendiguren apuntó a que "la especulación financiera lleva a la crisis al país y la recupera el interior del país", destacando a los gobernadores de Salta, La Pampa y Tierra del Fuego por el crecimiento productivo y el empleo en sus distritos. "Este año se duplicaron el financiamiento a las tres provincias que tienen pleno empleo y crecimiento de la actividad", concluyó.