"Cristina presidenta", el cantito con el que la militancia recibió a la vicepresidenta en Pilar

El acto en el Microestadio Municipal de Pilar fue el cierre de los Congresos Regionales que el gremio metalúrgico desarrolló en todo el país, en el que estuvieron presentes los dirigentes sindicales.

Qué dijo Cristina Kirchner sobre el atentado que sufrió

Durante su discurso, la vicepresidenta se refirió al intento de magnicidio que sufrió y reveló: "Yo no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendían volarme la cabeza" e indirectamente se refirió a Revolución Federal. "Esos presuntos indignados y que agredían e insultaban, no eran indignados, era gente pagada por empresarios", apuntó.

Asimismo, cargó contra la Justicia y el avance de la investigación y sentenció: "La justicia no va a investigar nada, porque me quiere de acusada, al partido judicial le sirvo de acusada, no de víctima. Son conclusiones que uno va sacando".

En el plenario de la UOM estuvieron presentes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; los diputados Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau; los senadores Mariano Recalde y Oscar Parrilli; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella; y los sindicalistas Pablo Moyano y Antonio Caló, entre otros.