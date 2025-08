Cristina Kirchner, tras la reunión con Ernesto Samper: "Mi agradecimiento por su visita y, sobre todo, por su solidaridad"

La jefa del Partido Justicialista publicó un mensaje en las redes sociales , donde destacó: "Ayer recibimos a Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y ex Secretario General de UNASUR y a Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador ", empezó.

Agregó: "Amigos ambos y compañeros de la Patria Grande. Conversamos largamente sobre la situación internacional y sobre todo regional. Mi agradecimiento por su visita y, sobre todo, por su solidaridad".

Ayer recibimos a Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y ex Secretario General de UNASUR y a Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.



Amigos ambos y compañeros de la Patria Grande. Conversamos largamente sobre la situación internacional y…

El encuentro es parte de una serie de charlas sobre "la realidad del continente", "los temas de América Latina", según destacaron los políticos, sobre el encuentro en San José 1111.

Luego del encuentro, Samper detalló: "la propuesta no es venir a cuestionar, pero quizá me atreva a decir que de acuerdo al artículo 23 de la Convención de San José de Derechos Humanos me parece que no se pueden imponer sentencias de inhabilitación ni permanente. Esperamos que Cristina quede libre", concluyó este viernes.