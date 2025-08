Ernesto Samper se reunió con Cristina Kirchner: "Esperamos que Cristina quede libre"

"Vengo a expresarle mi solidaridad personal, a acompañarla un rato y a hablar sobre los temas de América Latina que a ella le interesan", señaló en un primer momento Samper al cronista Nicolás Munafó.

Ante una consulta sobre la opinión sobre la condena que pesa contra Cristina, el exmandatario evitó entrar en discusión con la Justicia argentina y recordó que "a través del Grupo de Puebla hemos expresado nuestras opiniones de la Comisión de la Justicia y Democracia".

"La propuesta no es venir a cuestionar, pero quizá me atreva a decir que de acuerdo al artículo 23 de la Convención de San José de Derechos Humanos me parece que no se pueden imponer sentencias de inhabilitación ni permanente. Esperamos que Cristina quede libre", completó.

Quién es Ernesto Samper

Ernesto Samper Pizano es un abogado, economista y político colombiano nacido el 3 de agosto de 1950 en Bogotá. Se desempeño como presidente de Colombia entre el periodo 1994 - 1998 y también fue Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) desde 2014 hasta 2017.

Recientemente, fue designado como miembro de la Junta Directiva del Centro del Sur en Ginebra, donde apoyará la implementación de la agenda del organismo para el período 2023-2025