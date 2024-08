Cristina Kirchner, sobre Patricia Bullrich: "De ella no me sorprende nada"

Cristina Kirchner aseguró que no le sorprende la actitud de Patricia Bullrich.

La expresidenta Cristina Kirchner apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien nunca se solidarizó con ella por el intento de magnicidio que sufrió el 1° de septiembre de 2022, y aseguró que la actitud no le resulta extraña porque "de ella no me sorprende nada".