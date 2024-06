Cristina Kirchner: "Milei es el único que sigue creyendo que el problema es el déficit fiscal"

En el canal de YouTube Gelatina, conducido por Pedro Rosemblat, Cristina Kirchner cargó contra el presidente Javier Milei por su visión sobre el déficit fiscal: "El único que sigue creyendo que el problema es el déficit fiscal es Milei, junto a algunos empresarios. El problema de la Argentina es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento. Este es un Presidente que sigue atando a un mundo que no existe. No compran medicamentos, suspendieron obras públicas. Faltan dólares y debemos muchos dólares".

En tal sentido, cuestionó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se encuentra en el proyecto de Ley Bases que recibió luz verde en el Congreso. "Aprueba un RIGI donde no entrará un miserable dólar. Que el campo se olvide de que le rebajen retenciones porque será el único productor de dólares con la aprobación del RIGI. Nos proponen un país que no tiene nada que ver con la realidad", enfatizó.

"El Gobierno pide 10 mil millones de dólares al FMI, parece ser que los 45 mil millones que pidió Macri no alcanzan. ¿No era que el problema eran los pesos y el déficit fiscal?", se preguntó Cristina sobre la relación del país con el Fondo Monetario Internacional.

La expresidenta también profundizó en la deuda con el FMI: "Hay que discutir qué hacemos con la deuda. Debemos u$s400 mil millones, de los cuales la mayoría es en moneda dura. Estamos proponiendo un modelo extractivista que no nos deja un dólar. Que alguien me diga cómo concilio esa deuda con el modelo extractivista que me proponen. Los únicos que pagaron deuda fuimos nosotros".

Cristina Kirchner reafirmó que "el superávit fiscal es trucho e insostenible"

Por otro lado, Cristina Kirchner criticó los anuncios del Gobierno sobre un superávit financiero en los últimos meses: "Es trucho e insostenible. ¿Cómo hacen para sostener esto?"

En tanto, analizó el ingreso de Luis Caputo como ministro de Economía. "Cuando Milei incorpora a Caputo lo hace bajo la promesa de que vengan los dólares necesarios para la dolarización, porque era la manera de cristalizar la transferencia de ingresos formidable que hizo del trabajo al sector del capital", expresó.

"La derecha de acá tiene que ver más con Macron"

La exvicepresidenta también diferenció la visión de la derecha del país con respecto a esas políticas en Europa. "La derecha de acá tiene que ver más con Macron, que aumentó la edad jubilatoria y bajó las jubilaciones, que está de acuerdo con apoyar a Ucrania. En cambio, la derecha europea no tiene nada que ver con eso", marcó.

En esta línea, ejemplificó con la postura de la derecha europea sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. "Por ejemplo, está en contra de la guerra porque significó el aumento de todo", manifesó.

También, sobre su visión sobre otros países, describió que "el gran ganador de la globalización fue China, que entra con el comercio".

Cristina Kirchner, sobre Juan Domingo Perón: "El pueblo se identificaba con él"

Cristina Kirchner también subrayó el vínculo de Juan Domingo Perón con la sociedad, en el aniversario 50 de su muerte: "Para mí, Perón es el 17 de octubre. Cuando murió, mi mamá me llamó llorando, sentí shock y prendí la televisión. Sentí un inmenso vacío en un momento difícil del país. Fue un fin de ciclo en la historia muy fuerte. El 2 de julio todo el mundo lloraba. El pueblo se identificaba con él".

En tal sentido, recordó que presenció el último discurso de Perón desde el balcón de la Casa Rosada. "Habló por la mañana y dijo que había mucho tema político con especuladores y dio un discurso muy duro y dramático. Fue un día impresionante. Hay que tener valentía y amor a la Patria. Hay que tener gente que conozca la historia. Perón hizo algo diferente", subrayó.

Asimismo, la expresidenta diferenció las gestiones de Perón y recordó el golpe de Estado de 1955: "El primer gobierno de Perón fue de reparación. El segundo de organización y de hecho hay dificultades, como sequías. El 1955 representa un retroceso fenomenal. Ese año fue el inicio de la violencia política en el siglo 20. Tiraron 14 toneladas de bombas".

