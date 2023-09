Cristina Kirchner: "¿Qué iba a decir del resultado de las elecciones? Lo dije antes"

"Escucho que muchos dicen que hace tiempo que no hablo, que no hablé después de las elecciones, que no dije nada del resultado. ¿Qué iba a decir del resultado de las elecciones? Ya lo había dicho antes", recordó la vicepresidenta, en referencia a una entrevista con Pablo Duggan en C5N, realizada en mayo, en la que anticipó un escenario de tres tercios.