Cristina Kirchner difundió el artículo de Zaffaroni que recomendó en el acto de Avellaneda.

"Lo que queda cuando desaparece el derecho son meros ejercicios de poderes, en un espacio vacío de derecho, no antijurídico, sino ajurídico" , destacó.

Cristina utilizó dos tuits para para compartir link al artículo y resaltar "tres fragmentos de un análisis excepcional que merece ser leído y releído".

Los fragmentos destacados por Cristina Kirchner del artículo de Raúl Zaffaroni

"¿Pesará más una pluma o un elefante? No se sabe. Si estuviésemos en un planeta pequeño, sin gravedad, no podríamos decir qué es pesado y qué liviano. Aquí no podemos saber qué es lo lícito y lo ilícito, porque no tenemos derecho: estamos en el vacío jurídico".

"Acaso, cuando cada cual hace lo que quiere, en la estricta medida en que su fuerza se lo permite, ¿no es el caos? Sí, precisamente el caos es la ausencia del derecho, el hueco de lo ajurídico".

El discurso de Cristina Kirchner en Avellaneda

En su presentación en la inauguración de un complejo deportivo que lleva el nombre de Diego Armando Maradona en Villa Corina, en el partido bonaerense de Avellaneda, Cristina se refirió al fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires utilizando el concepto de ajurídico planteado por Zaffaroni.

"Estamos ante un hecho ajurídico, como su hubiera desaparecido el Estado de derecho. Esto puede parecer una discusión entre políticos. Pero ese partido judicial influye en la calidad de vida de los ciudadanos. ¡Hay que despabilarse! Cuando te arrancan la cabeza con la factura del celular, internet, cable, es porque hubo un juez que dictó un amparo para que no sean servicio público. Lo mismo pasó con las prepagas", advirtió la titular del Senado.

Qué dice el artículo de Raúl Zaffaroni

Publicado el 26 de diciembre en la revista La Tecla, el texto del exministro fue escrito luego de que la Corte Suprema fallara a favor de la Ciudad de Buenos Aires y estableciera que el Gobierno nacional le pague al Ejecutivo porteño el 2,95% de los impuestos coparticipables, en lugar del 2,32%.

Según Zaffaroni, como consecuencia de la intromisión y las decisiones que toma la Corte, la Argentina vive en ausencia de derecho y que lo que queda "son meros ejercicios de poderes en un espacio vacío de derecho no antijurídico sino ajurídico".

Quien tiene en sus manos la resolución de esto, según el texto, es el pueblo. "Esta no es una cuestión de discusión de elites políticas, sino de que lo han privado del derecho, de que le han hecho caer en un vacío jurídico, en el que no podrá reclamar nada a nadie, porque no hay nadie a quien reclamarle la observancia del derecho", expresa.

Al respecto, sostiene que "cuando las instituciones que deben hacer cumplir esas leyes son las que las violan, desaparece el derecho". "No sabemos qué es lícito y qué ilícito", añade.

Para Zaffaroni, con lo ajurídico "se abre un enorme hueco jurídico que se agranda y se profundiza" y asegura que las decisiones del máximo tribunal de justicia son tomadas "porque se le da la gana" al igual que "a los jueces que encubre".

Por último, el exjuez de la Corte concluye que que el caos que se genera por las decisiones de los magistrados "debe resolverlo la política y, conforme a toda idea democrática, el protagonista de la política es por esencia el soberano, es decir, el pueblo".