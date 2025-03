La expresidenta le apuntó a la ministra de Seguridad luego de la represión en el Congreso, a quien catalogó como "ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista y ex macrista". "¿Me querés decir cómo podés hablar de casta política con esa gente sentada a tu diestra y siniestra y a continuación gritar viva la libertad carajo?", chicaneó a Milei.

La expresidenta Cristina Kirchner cargó las tintas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de la brutal represión en cercanías del Congreso, y le arrojó que "siempre fue un ex ser humano", tras calificarla de "ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista y ex macrista". "¿Me querés decir cómo podés hablar de casta política con esa gente sentada a tu diestra y siniestra y a continuación gritar 'Viva la libertad carajo'?", chicaneó además al presidente Javier Milei.