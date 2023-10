Crisis en Juntos por el Cambio: las predicciones de Elisa Carrió sobre Mauricio Macri y Javier Milei

La líder de la Coalición Cívica Radical, Elisa Carrió, había realizado sus predicciones sobre la crisis desatada en Juntos por el Cambio donde se pronunció sobre la idea del expresidente Mauricio Macri de realizar una alianza con Javier Milei e incluso vislumbró que sería él quien rompa el partido. "Yo ya lo detecté el año pasado. No quiere estar con el radicalismo" , señaló.

Amalia Granata decepcionada con Milei: "Puse la cara y me engañó"

"Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias. Un ajuste brutal en cuatro meses y va también bancando la noción de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos. Sino en la noción del orden que también es una ilusión de que hay que reprimir hasta matar si es necesario", agregó.

macri milei.webp

Luego, la líder de la Coalición Cívica Radical señaló en abril de este año que dentro de Juntos por el Cambio "hay un actor que no quiere estar más: Mauricio". "Yo ya lo detecté el año pasado. No quiere estar con el radicalismo no quiere estar con la Coalición Cívica, lo dijo, quiere estar con Milei".

Seis meses más tarde, y luego de conocerse los resultados de las elecciones generales donde Juntos por el Cambio quedó afuera del balotaje, Carrió manifestó en referencia a Macri, que "estuve al lado de su derrota, pero su lado más oscuro le ganó". Además "en consecuencia, el que rompe es él. Y la pobre Patricia va a cometer un error histórico".

Para Carrió "el peronismo ya ganó" y aseguró: "El que destruyó JxC fue Macri"

Durante la jornada de miércoles, donde las diferentes coaliciones están definiendo su postura de cara al balotaje que definirán la presidencia entre Sergio Massa y Javier Milei, la titular de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, apuntó contra el expresidente de Mauricio Macri y lo acusó de ser el responsable de la ruptura de JxC.

La fundadora de la Coalición Cívica consideró como un "error histórico" el apoyo de Patricia Bullrich al dirigente libertario.

"Siempre jugó para Milei y la destrucción de Juntos por el Cambio", dijo Carrió en una entrevista con La Nación+, en la que afirmó además que JxC, con Macri a la cabeza, "se equivocó de estrategia" electoral, al "pelearse con (Diego) Santilli y no ponerlo como candidato a gobernador" de la provincia de Buenos Aires.

SE DERRUMBA JUNTOS POR EL CAMBIO: HABLÓ LILITA CARRIÓ

Tras considerar como "un salto al vacío de venta de órganos, ventas de niños" que propone Milei, Carrió advirtió que "todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad".

"Se equivocaron en la estrategia Macri al pelearse con Santilli y no ponerlo como candidato a gobernador", analizó, aunque dijo que "tampoco es con Massa, a quien yo acusé durante años".