Crisis en el Garrahan: Javier Milei aseguró que aumentó "un 240% la partida presupuestaria"

El mandatario no escapó al reclamo salarial de los médicos y residentes del hospital pediátrico y se defendió: "Usaron una causa noble importante para esconder militante políticos".

El presidente Javier Milei no ocultó su enojo al hablar sobre el conflicto salarial en el Hospital pediátrico Garrahan , en el que médicos y residentes reclaman una mejora en los sueldos para todo el personal, y aseguró: " Nosotros le incrementamos los recursos al Garrahan un 240%, muy por encima de cualquier otro lado".

En una entrevista televisiva en LN+, el mandatario se refirió al reclamo salarial que mantuvo en vilo al Gobierno durante varias semanas y expresó: "Nosotros no decimos que nos importa el Garrahan, lo manifestamos en hechos: ponemos la plata".

Además, agregó: "En el caso del Garrahan, usted tiene que en hospitales equivalentes, dos tercios de la nómina son médicos y un tercio es administrativo. En Argentina, el 70% de la nómina es administrativa. Usaron una causa noble como la del Garrahan para esconder militante políticos".

En la misma línea, el Presidente indicó los requerimientos de la gestión libertaria con el hospital pediátrico: "Lo que pretendeos es un control biométrico de quienes van y quienes no van. Porque esa sobreplanta es la que le quita recursos a los médicos. No es que vamos a achicar las partidas, el ahorro que hacemos de sacar los que no trabajan, le damos la plata a los que trabajan".

En otro punto del conflicto, el libertario indicó que el Gobierno "hizo que las residencias no sean hechas por extranjeros, que queden para los argentinos para que generen más ingresos". "En otros paises del mundo no son rentadas o, en otros casos, hasta pagan por las residencias", precisó.

Finalmente. concluyó: "Yo lamento los que hicieran el reclamo, mintieran. Y que contaran con la complicidad de periodistas delincuentes, mentirosos. Porque si van a hablar del reclamo, y usas la línea de la pobreza, tenés que usar el ingreso de una persona, no de una familia tipo de cuatro personas. La línea de la pobreza es de $800.000 para ese tipo de familia, el de $360.000 es para el ingreso de una familia. No mientan con las comparaciones".