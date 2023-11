Córdoba: un funcionario de Llaryora instó a votar a Massa en el balotaje

En un hilo que publicó en su cuenta de la red social X, Viola dejó en claro su postura: "No nos da lo mismo". El funcionario se mostró en línea con otros dirigentes del oficialismo provincial de Hacemos por Córdoba: "Los cordobeses propusimos nuestro modelo de gestión a la Argentina a través de la candidatura de Juan Schiaretti. Que no hayamos llegado al balotaje no significa que abandonemos nuestras banderas".