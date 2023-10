Juan Schiaretti: "Sergio Massa es el titular de este gobierno, porque Alberto y Cristina están desaparecidos"

Además, en la misma línea, indicó que "para evitar la hiperinflación se tiene que desdoblar el tipo de cambio: uno comercial competitivo y uno libre". "No hay medida monetaria milagrera si sigue la inflación", sostuvo y señaló que no hace falta un "ajuste salvaje" para bajar el número de inflación. "Cuidar la no superposición de función entre nación, provincia y municipio; darle subsidios a quien le corresponde y no a todo el mundo indiscriminadamente y que las empresas públicas no tengan déficit", enumeró.

Luego, aprovechando la posibilidad de respuesta, apuntó contra Sergio Massa: "Es el titular de este gobierno kirchnerista, porque tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández están desaparecidos". "Yo le pregunto a los argentinos, ¿les mejoró la vida desde que Massa es ministro de Economía?", lanzó.

NOTICIA EN DESARROLLO