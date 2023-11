"Club de los Falcón verde": el grupo de simpatizantes de Milei que realiza amenazas de muerte en TikTok.

La aparición del Club de los Falcón verde en TikTok, una cuenta administrada por simpatizantes del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei , generó temor debido a los mensajes de odio y violencia que proponen, llegando incluso a amenazar de muerte a usuarios que no comparten las ideas del libertario.

Una de las víctimas de estas amenazas, Germán Gauchat , conversó con Mauro Federico para el programa Minuto Final en C5N , luego de presentar formalmente una denuncia por amenaza de muerte: "Me invitaron a pasear en el Falcón verde".

El denunciante , oriundo de La Plata, relató la situación ocurrida durante "un live de TikTok", un chat en vivo que permite la interacción de los usuarios, el cual utiliza recurrentemente y donde "invito a participar a todo el mundo" dentro de la red social.

"Estaba participando de un live y me escribieron 'te vamos a llevar a pasear en un Falcón verde'. Ellos usan el eufemismo 'llevar a pasear' para referirse a que te van a matar", explicó sobre los mensajes que recibió desde la mencionada cuenta, de la cual se estima que está integrada, entre otros, por miembros retirados de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, este hecho violento no fue el único que vivió en la misma red social: "Otro sujeto, que se identificó como votante de Javier Milei, me dijo que me iba a 'jalar gatillo' y que iba a violar a mi nena".

Tras estos episodios, Gauchat decidió presentarse ante la División contra Terrorismo de la Provincia de Buenos Aires, que está llevando adelante la investigación.

Al respecto, comentó: "La única forma que tiene la Justicia es identificar el IP y desde ahí lograr encontrar a la persona. Pero para que esto suceda primero hay que erradicar una denuncia".