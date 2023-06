Cerruti: "Por lo que leo en los diarios, lo que se está por fracturar es Juntos por el Cambio"

Republicanos Unidos no competirá en las PASO de Juntos por el Cambio

"Por lo que yo veo en la tapa de los diarios, lo que se está por fracturar es Juntos por el Cambio. No veo ninguna noticia que hable de una fractura en el Frente de Todos" , respondió la funcionaria durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

De este modo, Cerruti se refirió a las tensiones que se generaron en los últimos días entre algunos dirigentes del Frente Renovador y referentes del albertismo respecto a que haya PASO o lista de unidad en las próximas elecciones.

El domingo, a través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, había publicado luego de su gira por China: "da pena llegar y ver que propios y extraños, que generaron la crisis que hace necesaria la estabilización, están acá jugando a los soldaditos, mientras tendrían que estar cumpliendo sus obligaciones".

Dos días después, Moreau reiteró sus críticas y apuntó directamente contra Daniel Scioli: "Me alarma que funcionarios, sobre todo el embajador en Brasil, no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país. Me parece irresponsable que en lugar de generar acciones de gobierno estén discutiendo candidaturas".

Además, la presidenta de la Cámara baja advirtió que el ministro de Economía, Sergio Massa, "está harto de sostener la estabilidad, mientras otros se dedican a jugar la interna con soldaditos de cartón".

"Este gobierno no le ha pagado nunca a un periodista"

Cerruti aseguró que el gobierno de Alberto Fernández "no le paga a los periodistas como le pagan otros funcionarios de otros gobiernos para que hablen a favor o en contra de otros".

"Debe haber pocos presidentes que hayan hablado tanto con la prensa como este Presidente. Nunca debe haber habido un gobierno que sostuvo irrestrictamente la libertad de expresión como este", añadió la portavoz durante la conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Luego señaló que "todos sabemos perfectamente que en este país se le paga a algunos periodistas para que hablen a favor o en contra de determinada persona, pero este gobierno no le ha pagado nunca a un periodista en estos cuatro años".

Al respecto, remarcó que "hay un video circulando en Internet que hace mención a todo eso, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta), que no escuché hasta ahora quiénes lo desmintieron o no. Pero además también supongo que los periodistas saben de qué estamos hablando".