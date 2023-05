Cecilia Moreau, sobre los jueces de la Corte: "No les conocemos la cara, pero nos manejan la vida"

La suspensión de elecciones en Tucumán y San Juan fue uno de los temas a los que Moreau se refirió y sostuvo que "podrían haber dicho: 'reordenen las fórmulas'. Pero no suspender la elección. Lo podrían haber dicho un poco antes y dar tiempo para hacerlo, no tres días antes".

"La Corte nos joroba la vida por todos lados. A ver, estamos pagando una fortuna de celular porque la Corte decidió que internet, que lo usamos para que los chicos estudien, para trabajar, para leer, para informarnos, no es un servicio esencial. ¿Por qué? Porque siempre defienden los mismos sectores", explicó.

Además, insistió en los beneficios con los que cuentan los jueces, quienes "No pagan ganancias porque hay una corporación judicial que genera lobby sobre determinados dirigentes políticos y por eso son privilegiados que, a diferencia de todos nosotros, no pagan ganancias".

"No los elige lo gente, no sabemos quiénes son, dónde viven, a qué se dedican, sus negocios, sus patrimonios y no pagan Ganancias. Todos privilegios. No les conocemos la cara, pero nos manejan la vida", sostuvo. "Te condicionan permanentemente... Están siempre del lado de los poderosos", explicó.

Respecto a la decisión de la Corte de suspender los comicios, Cecilia Moreau afirmó que "el domingo pasado a Juntos por el Cambio le fue muy mal en las elecciones de las provincias. Macri el lunes salió a decir que eran feudos, tratando a esos lugares como de segunda.". "Está mal que el peronismo gobierne 16 años en La Rioja pero está bien que ellos gobiernen hace 16 años la Ciudad de Buenos Aires", indicó.

"Ahora le fue mal, se re contra calentó Macri el lunes porque no se banca perder a nada, típico empresario, caprichoso, déspota. Esa cosa de gano yo o me voy a mi casa con la pelota", describió.

"El martes sale el fallo de San Juan y Tucumán... Me parece que Rosatti se excedió levantando dos elecciones, cuando desde 1976 no se levantaban elecciones de esta manera", concluyó.