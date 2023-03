Carlos Ortega: "Lo mío no fue un escrache, fue un reclamo político para que se vote la moratoria"

Lograr el quórum fue precisamente uno de los objetivos en los que se había propuesto colaborar el secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi), Carlos Ortega. Su presencia no pasó desapercibida e incluso la diputada Graciela Camaño pidió que se retirara del recinto. Pero para Ortega está claro que "si no había presión, los diputados no se sentaban" y agregó que "lo mío no fue un escrache, fue un reclamo político dentro de la vida democrática".

En una entrevista exclusiva con C5N, el sindicalista quien también fue diputado nacional y es actual presidente del PJ de Campana, explicó el trasfondo de su visita al Congreso y el entredicho con los diputados de la oposición.

Periodista: ¿Cómo surgió la idea de ir al Congreso y cómo tomó lo ocurrido?

Carlos Ortega: Yo fui para el Congreso a ver la sesión porque aparentemente iba a haber quórum después de bastantes conflictos. Esto viene de lejos, cuando en diciembre nosotros sacamos un afiche mostrando a los diputados que no daban quórum. Pegamos afiches en todos las oficinas de Anses mostrando a los diputados que no fueron a sesionar. Por esos legisladores, más de 800 mil ciudadanos no podían jubilarse. Lo tomaron como como un escrache, pero yo no publiqué ni los teléfonos, ni nada. Fue solo eso, un escrache es otra cosa, es decir: “Vayan a Rivadavia al 1300 que están ahí"“.

P: ¿Cómo tomó el cruce con Graciela Camaño?

CA: Por mí que diga lo que quiera, gracias a este afiche y que blanqueamos ante los jubilados quiénes no iban a ir votar, ella estuvo sentada ahí. También los de Juntos por el Cambio. Porque vamos a hablar claro: si no había presión, los diputados no se sentaban.

gremialista anses Carlos Ortega es Secretario General de Secasfpi.

En otro momento de la entrevista con C5N, Ortega se encargó de explicar, en detalle, el paso a paso de los hechos dentro del recinto, en la previa de la votación de la ley de Moratoria Previsional.

P: ¿Qué fue lo que pasó?

CA: Apenas entro, me empieza a atacar Martín Tetaz, tomó la posta Camaño y igual yo me quedé. El tema es que a las 13 tenía una reunión; entonces me fui, y cuando terminó volví. Cuando me vieron se volvió a presentar un problema conmigo, se votó una cuestión de privilegio, que fue rechazada por no tener los dos tercios.

P: ¿Y cómo siguió la situación?

CA: Después hicieron una investigación sobre mí persona, se fijaron en todas las cámaras del Congreso si había hecho un ademán o algo y no encontraron nada, yo me comporté como un caballero. Estaban buscando embarrar la sesión pero no me presté a ese juego. Pero como siguieron provocando me fui con los compañeros que estaban movilizando, y cuando se votó me fui sin provocar a nadie.