Maslatón señaló los dos grandes errores que cometió Alberto Fernández

"Cometió básicamente dos errores: exageró con la cuarentena del coronavirus perjudicando la economía y no supo desarmar correctamente la economía heredada del gobierno de Macri", sostuvo en diálogo con C5N. "Las dos cuestiones pendientes que no quiso o no pudo resolver lo llevaron desde el consenso gigante que tenía en 2020 al pedido para que no continúe", agregó.