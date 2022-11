Cafiero realiza una gira por Italia e India, y tendrá una audiencia con el papa Francisco

A su vez, al día siguiente se encargará de inaugurar el Pabellón argentino en la Bienal de Venecia, que representa uno de los eventos artísticos más antiguos y prestigiosos del mundo.

"Desde el año 2011, Argentina tiene su pabellón permanente gracias a la suscripción de un comodato que abarca un período de 32 años. Este pabellón, ubicado en el edificio de los Arsenales, se inauguró en 2012 con la muestra 'Identidad en la diversidad' de la Bienal de Arquitectura, y contó con Clorindo Testa como curador", detallaron desde Cancillería.

La agenda de Cafiero marca que el viernes acudirá a Roma. Allí, conversará con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, y más tarde estará con parlamentarios y con el Director General de la FAO, Qu Dongyu, para luego mantener un encuentro con la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria).

Al finalizar esos cónclaves, el canciller argentino será parte de una audiencia privada en el Vaticano con el Papa. Será posible gracias a una solicitud realizada por la Secretaría de Culto de la Cancillería Argentina. Cafiero estará acompañado por el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; la embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva; y la jefa de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Cancillería, Luciana Tito.

La extensa jornada seguirá a las 19 con Cafiero en una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional italiano, Luigi Di Maio. Para concluir, encabezará un encuentro con el Instituto Italo-Latinoamericana.

Después de las tareas en Italia, la semana siguiente irá a India, donde el lunes 25 arribará a la Ciudad de Nueva Delhi para dialogar con el ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal.

Por otro lado, estará presente en la inauguración de la VII Edición del Diálogo Raisina, comprometida con abordar los problemas más desafiantes que enfrenta la comunidad global y posteriormente encabezará el lanzamiento de la Comisión para el Diálogo por la Cuestión Malvinas.

Ya para el martes está pautado que participará en el Panel de Conversación sobre "Geopolítica de la energía" y "One on One" en el marco de la VII Edición del Diálogo Raisina. Más tarde, mantendrá una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

El encuentro será clave para poner en marcha un foro de cooperación entre la Celac y la India, con el fin de fortalecer el diálogo extra regional del mecanismo hoy presidido por Argentina.

Para cerrar, el miércoles 27 de abril Cafiero llegará a la ciudad de Mumbai, donde visitará la Planta de Producción de Radioisótopos en construcción por parte de INVAP y se reunirá con la Confederación de Industrias de la India.