Boudou, sobre los fundamentos del fallo contra Cristina Kirchner: "Esto parece una caza de brujas"

El ex vicepresidente Amado Boudou cuestionó los fundamentos del fallo contra Cristina Kirchner en la causa 'Vialidad' que se conocieron este jueves e indicó que la connivencia que existe entre el poder mediático y el poder judicial "se parece a una caza de brujas" .

"Si necesitás 1.600 hojas para explicar algo, es que no tenés muchos argumentos. Hace rato vengo diciendo que son parodias de juicios con parodias de sentencias que certifican el verdadero sistema, que es el de los grandes medios comerciales. Ahí está la sentencia originaria. Después viene un proceso judicial que termina convalidando esa sentencia mediática, que ya había sido puesta en funcionamiento", consideró Boudou, en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela .

"Esto se parece mucho a la caza de brujas del final de la edad media. Hay una sentencia mediática y hay un sistema de jueces para convalidar esa sentencia", agregó.

Boudou se refirió también a las recientes revelaciones del expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger sobre la propuesta de expropiar C5N que le hizo Roberto Dromi a varios referentes de Cambiemos antes de que Mauricio Macri sea elegido presidente en 2015 y el temor a que vuelvan a gobernar el país con cierto ánimo de venganza.

"No tengo miedo en términos personales. No porque no vaya a pasar, sino porque estoy muy conforme y muy tranquilo con todo lo que hicimos. Y si hay una persecución sería por la injusticia. Sí estoy preocupado y temeroso en términos económicos y sociales. Con que aumenten de a mil por ciento las tarifas, con que los salarios y las jubilaciones vuelvan a bajar", manifestó el expresidente.

"A Cristóbal López y a Fabián De Sousa los metieron presos para asustarlos y robarles la empresa, pero hay una segunda lectura de lo que dice Sturzenegger que me parece aún mas grave. lo que no quieren es libertad de expresión. Se querían querían quedar con la empresa para afanársela y para acallar las voces", concluyó Boudou.