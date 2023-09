Batakis adelantó que el Banco Nación trabaja en una oferta para comprar acciones de Vicentin

"El juez entiende que esta oferta no es buena y retira el periodo de exclusividad. En la primera parte, solamente la empresa podía hacer una oferta. Ahora la pueden hacer terceros, el Estado u otras empresas privadas que quieran quedarse con la empresa y hacerse cargo de todas las deudas", explicó Batakis a Radio 10.

#MañanaSylvestre - Silvina Batakis, presidenta del Banco de la Nación

Vicentin tiene una deuda de casi u$s1.500 millones y el BNA es el principal acreedor. "La deuda fue una estafa enorme para el Banco Nación. Sabiendo que se iba a la quiebra, el día anterior a que se formalice, la gestión anterior le presta u$s300 millones", remarcó la presidenta de la entidad.

"Hay denuncias penales sobre este crédito. Y la empresa hace una oferta que no es igualitaria, que es lo que resalta el juez Lorenzini con esta última sentencia. Por ejemplo, en el caso del Banco Nación nos ofrecen pagarnos a 56 años con quita de capital y sin intereses", argumentó.

Batakis aclaró que la oferta que prepara el BNA podría ser "asociada" con alguna otra entidad del Estado y que "no sería por el 100%" de las acciones. "No quiero anticipar nada, porque vamos a evaluar técnicamente todas las opciones que tenemos. Lo que no queremos, definitivamente, es que la empresa se desguace", afirmó.

"Son muchos los trabajadores directos e indirectos, pero además es una empresa que supo ser de las mejores en el mundo, insignia de la Argentina y del sector agropecuario. Nuestra intención es que siga siendo esa empresa que en algún momento fue y que los trabajadores sigan teniendo su fuente de trabajo", concluyó.