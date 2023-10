Axel Kicillof: "Nada se resuelve con motosierras, con dinamita ni con ajuste"

"Este es el acto de militancia, es un acto de unidad, es un acto de alegría, es un acto de futuro. Es el acto donde cargamos la pila para Sergio Massa sea presidente este domingo", expresó el gobernador al tomar la palabra, en lo que definió como una jornada "pleno sol en Avellaneda, un día peronista" y dedicó un especial agradecimiento a los militantes que "dejaron todo en esta campaña"

"Qué mejor que hacer el cierre de campaña de la provincia de Buenos Aires que un 17 de octubre, donde conmemoramos un hecho fundacional, histórico, para aquellos que quieren borrar la historia o falsearla, el pueblo salió a defender a Perón porque Perón defendió al pueblo", señaló.

A cinco días de las elecciones presidenciales, Kicillof indicó que "acá venimos a decir presentes pero no respondemos con odio ni a las provocaciones. Respondemos con propuestas, con amor".

"Hay mucho en riesgo por eso lo histórico de esta elección. También hay mucho que defender. Hay una boleta que es un escudo para defender los derechos, es un seguro para defender lo que se hizo y que es impulso para avanzar al futuro. Es la boleta de Unión por la Patria, que empieza con Sergio Massa, que sigue en la provincia y en todas las provincias y en cada municipio. Esa boleta completa garantiza lo que hicimos y lo que falta hacer", enumeró.

Massa Kicillof en Sarandí Télam

Con un fuerte llamado a "no cortar boleta", el gobernador señaló: "La provincia de Buenos Aires no se salva sola. Tenemos elecciones conjuntas". "No alcanza con un gobierno local, no alcanza con la Provincia. Necesitamos un proyecto nacional que aguante los embates de esa deuda externa que nos dejaron, de esos sectores concentrados que no hay excusa que no usen para aumentar precios y disminuir el poder de compra de los trabajadores", mencionó.

En ese sentido, señaló: "Son tiempos difíciles pero nada de lo que tenemos como dificultades se resuelve con motosierras, con dinamita ni con ajuste, no es por ahí".

"Creo que a esta altura muchos han percibido que están en peligro y en riesgo muchos derechos. Muchos han puesto en duda la soberanía de Malvinas, lo que ocurrió en la Argentina, los 30 mil compañeros desparecidos, han puesto en dudo la Memoria, la Verdad y la Justicia. Venimos a reafirmar que la dignidad en la Argentina no es un negocio, es un derecho", proclamó, en relación a las propuestas del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"Después de la épocas de especulación financiera, de fuga de capitales, ahora nos vienen a decir que de nuevo quieren privatizar el Banco Nación, el Provincia y la banca pública", denunció y destacó que "siete millones de usuarios de la Cuenta DNI no creo que estén de acuerdo".

"Estoy seguro que no solo en el peronismo, no solo Unión por la Patria sino la gran mayoría de los bonaerenses saben que no es con menos educación pública, salud pública, menos industria nacional, es con más trabajo y producción nacional. No es con menos federalismo, es con mas federalismo que se obtienen las conquistas", explicó.

Por último, Kicillof volvió a insistir en el apoyo a la boleta de UxP este domingo y concluyó: "Les pido que por lo que hicimos y lo que estamos haciendo pero sobre todo por lo que nos falta para defender nuestros derechos".