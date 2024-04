ATE encabeza un nuevo paro nacional y tensiona su relación con el Gobierno

A la medida del miércoles, este viernes se le suma el reclamo salarial por falta de acuerdos con el Gobierno. La propuesta para el sector fue del 9%, la cual fue rechazada por la central obrera. En una nueva asamblea, se pidió el 25% para equiparar sueldos con inflación y se espera que desde el Gobierno la respuesta sea negativa.

De esta manera, este viernes solamente prestarán servicios los trabajadores que estén nucleados bajo el ala de UPCN, no los de ATE. Con el Estado paralizado habrá complicaciones, por ejemplo, en Anses, hospitales públicos, enfermerías, en PAMI y otras dependencias.

ATE ratificó la medida de fuerza y aseguró que los despidos en el Estado son "ilegales"

Rodolfo Aguiar, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) catalogó a los despidos como "ilegales".

En la puerta del ex Ministerio de Trabajo, donde se desarrolló la movilización y el ingreso masivo de los trabajadores cesanteados, el dirigente sindical advirtió: "Dicen que no hay despidos porque son contratos a término y tienen fecha de finalización y no se renuevan. Quienes gobiernan son gerentes, empleados de empresas, que creen que en la administración pública pueden aplicar las mismas normas y no, es falso".

"Si hay un trabajador que realiza las mismas que uno de planta permanente, responde a los mismos órdenes jerárquicos y tiene una misma franja horaria, el ordenamiento jurídico es claro. No hay ñoquis", reclamó ante los medios.

Aguiar enfatizó en el hecho de la ilegalidad de los despidos: "No los vamos a aceptar. Dispusimos ingresos masivos y simultáneos. Hay una estrategia jurídica paralela, pero es con lucha la única posibilidad de revertir esta situación".

En la misma línea, el gremialista remarcó que "no puede tener éxito el gobierno en su estrategia de arrinconarnos para evitar de lo que se tiene que hablar. Tiene más empleados de Paolo Rocca que los propios militantes del partido que ganó".

A propósito de Rocca, denunció: "Es gerente de uno de los grupos empresarios más importantes del país. Decidió tercerizar el ajuste, le dio la motosierra a Techint y nosotros vamos a pelear y se la vamos a sacar".

Por último, Aguiar advirtió que "hoy empieza todo. Hacemos responsable a la casa rosada por cualquier hecho de violencia y represión". Luego, mandó un mensaje dirigido al Gobierno y a los trabajadores: "No hay lugar para las fisuras en el movimiento obrero. Esperan que los dirigentes nos peleemos, no podemos sumar los despidos a la ineficacia de defendernos. Es por eso que vamos a estar más unidos que nunca".