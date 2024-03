ATE cruzó a Javier Milei tras anunciar 70 mil despidos: "No acelere tanto que va a chocar"

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , Rodolfo Aguiar , salió a responderle al presidente Javier Milei , luego de que éste anunciara que el Gobierno dará de baja 70.000 contratos de empleados públicos , al advertirle: "No acelere tanto que va a chocar" .

"Si avanza con ese delirio el Estado no podría seguir funcionando en ninguna de sus áreas. Solo hace falta aplicar el sentido común. Sabemos que es violento, no tiene empatía y le cuesta ponerse en lugar de los demás. Pero por favor deje mentir y generar angustia. No acelere tanto que va a chocar", le sugirió el titular de ATE al mandatario.

ATE se declaró en estado de movilización y convocará a un paro

Apenas Milei anunció que el Gobierno despediría a 70.000 empleados públicos, el secretario general de ATE anunció la convocatoria a un "paro y movilización en todo el país".

"Mire Presidente, no va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento", escribió Aguiar en la red social X, quien prometió "seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en la administración pública".

"Son tiempos de resistir pero también de tener proponer. Nos quieren acorralar para que defendamos puestos de empleo y no hablemos de que enfrentamos el ajuste salarial más grande de los últimos tiempos y con él, el deterioro grave de todas las condiciones de vida de los trabajadores y jubilados", añadió Aguiar.

Fuentes de Gobierno habían informado que no se renovarían "entre el 15 y el 20%" de los más de 71.000 contratos de trabajadores estatales observados y aclararon que no se trata estrictamente de despidos. Pero luego Milei habló de una caída del total de esos contratos, en medio de su iniciativa de llegar al déficit cero.