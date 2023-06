Aníbal Fernández, por el ataque de un policía a un militante: "Si el oficial es de mis fuerzas, lo detengo y denuncio"

Aníbal Fernández desmintió a Gerardo Morales y le advirtió que no enviará fuerzas federales a Jujuy

En diálogo con Conflicto de Intereses , por C5N , el funcionario fue consultado sobre cómo accionaría en el caso de que el oficial permanezca a sus fuerzas y aseveró: "Lo detengo y lo denuncio. No me puedo hacer el distraído , bajo ningún punto de vista. Que alguien de tus efectivos se salga de la línea que fijes para el respeto a la seguridad y cometa un delito de las características, siempre deja mal parado a la política de seguridad de la provincia".

"Que la Policía tire piedras es un despropósito. Las imágenes son un horror. Nunca van a explicar por qué reprimieron. Ellos les llama 'poner las cosas en orden' y por eso matan a palos. La posta de goma está preparada para disparar al piso. Es un espanto lo que estamos viviendo", indicó el ministro sobre la represión en Jujuy luego de que se haya aprobado una reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

En este sentido, adelantó que habrá otra fuerza de seguridad por lo ocurrido en la provincia jujeña: "Gendarmería va a ir. Vamos a mover. La gendarmería está autorizada a actuar sin armas de fuego, respetando el derecho a manifestarse porque el derecho a la huelga es el derecho a la petición a las autoridades, entre otras cosas. Instruí a las fuerzas a entrar y ayudar".

En tanto, el funcionario apuntó contra Morales por su responsabilidad de lo ocurrido. "Morales dijo de todo. Esta gente de la derecha incorporó la mentira lisa y llana. Dijeron que era la responsabilidad de Cristina y Alberto y ellos no tienen nada que ver. Yo tampoco tengo nada que ver. Morales inventa su mentira y con eso enchastra. Algunos compran ese producto envenenado que manda", enfatizó.

Aníbal Fernández: "Reclamar es un derecho humano"

El ministro de Seguridad, en otro fragmento de la entrevista, resaltó que el reclamo se trata de un "derecho humano". "Es cierto que hay jurisprudencias del ejercicio de huelga con responsabilidad, pero nadie puede dudar de la importancia del derecho a la huelga en la Constitución nacional. También hay un concepto internacional. Es un derecho humano reclamar por lo que se pertenece", aseveró.

"Los docentes no son los únicos que reclaman, hay muchísimos otros trabajadores en Jujuy que reclaman y tienen derecho", advirtió.

Luego, el ministro analizó los dichos del presidente Alberto Fernández desde Casa Rosada sobre lo ocurrido en Jujuy, ya que señaló que "fue gráfico. Marcó la necesidad de impugnar la Constitución, que de eso no tiene absolutamente nada. Tienen el objetivo de hacer con Jujuy lo que se les antoje".

Aníbal Fernández de cara al cierre de lista

El funcionario también fue consultado sobre el pedido de impugnación del reglamento electoral en la provincia de Buenos Aires este miércoles y aclaró: "No judicializamos. Cuando hablé por primera vez, expliqué lo que estaba sucediendo. Dije que si no nos podemos poner de acuerdo, iba a ir a la Justicia o a donde corresponda. Decir las cosas en la cara es de hombres. Yo no amenazo a nadie, digo las cosas como son".

"Hay 20 cosas que son intolerables. Es una locura. Los avales se tienen que componer con un 50% del peronismo y después te piden un pedacito de cinco partidos, como el Frente Renovador. Esos cinco que ponen el reglamento son los que juegan con ellos", replicó Fernández en la entrevista con C5N.

Luego, detalló un contacto que mantuvieron la ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, y el diputado Máximo Kirchner. "El viernes hablaron y acordaron algunas cosas, como el piso para la minoría de los diputados nacionales para que sea del 30. Discutieron de cómo iba a ser la integración. Después se cortaron todos los cables", enfatizó.

Por último, cargó contra La Cámpora: "Hablé con titulares de partidos, como Mario Secco, para decirles que Tolosa Paz habló con Máximo Kirchner y que necesitamos 200 avales por cada uno de los partidos. Todos dicen que no hay problemas. Hasta en eso el fracaso para una negociación. La Cámpora es responsable de este tipo de cosas. Nunca vi una emboscada como la que están pretendiendo en este momento".