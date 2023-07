Aníbal Fernández cruzó a Gerardo Morales por una nueva fake news en redes sociales 

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cruzó al precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, por compartir un nueva fake news . El dirigente jujeño difundió la imagen de un gendarme fotografiando a un grupo de personas sobre una ruta, la cual no correspondía a las protestas que se llevan a cabo en Jujuy, era vieja. "Que pedazo de berreta, acá no hay cortes con tractor, Tomátelas mentiroso" , aseguró.

Ante esta situación, fue el propio ministro de Seguridad quien desmintió al actual gobernador de Jujuy, próximo a dejar su cargo, por mentirle a la ciudadanía con la intención de generar indignación.

"Que pedazo de berreta…!!! La Ruta no está demarcada Los efectivos de seguridad vial no usan casco Los “manifestantes” no son de la zona Están con un tractor Acá no hay cortes con tractor Las posiciones son diferentes. Atrás del Gendarme se ve un zapato Tomátelas mentiroso", arremetió el ministro.

https://twitter.com/FernandezAnibal/status/1676033126580068353 Que pedazo de berreta…!!!

La Ruta no está demarcada

Los efectivos de seguridad vial no usan casco

Los “manifestantes” no son de la zona Están con un tractor

Acá no hay cortes con tractor

Las posiciones son diferentes

Atrás del Gendarme se ve un zapato

Tómatelas mentiroso. pic.twitter.com/ULKsj0caDG — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 4, 2023

No es la primera vez que el precandidato a vicepresidente, publica una fake news en sus redes, durante los comicios provinciales Morales publicó un tweet en sus redes sociales, el cual luego fue borrado, para culpar al kirchnerismo por las distintas manifestaciones que suceden en Jujuy. "¿Qué hace la agrupación peronista 13 de abril, de Vicente López?", se preguntó el gobernador en un mensaje acompañado por fotografías de dicha agrupación.

Ante esto, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro desmintió la imagen y le respondió: "No mienta gobernador. La foto es de abril de 2022, en Guernica, provincia de Buenos Aires. Como en el 2001: mienten, gobiernan de espaldas al pueblo y terminan con represión", aseguró el ministro.