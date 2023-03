Aníbal Fernández apuntó contra Patricia Bullrich por las lanchas truchas compradas a Israel

"A seis meses de haber asumido vino la gente de Israel a plantearnos que querían cobrar y yo le dije que las lanchas estaban tiradas en Misiones porque no navegaban ni en el río ni en el mar. Una lancha que no navega es como un libro sin tapa y sin hojas. No funcionan. Entonces le dijimos que se las lleven porque no sirven para nada", expresó el funcionario.

A continuación el ministro recordó que fue la Oficina Anticorrupción la que investigó la compra de las lanchas y realizó las denuncias al respecto y señaló que hay videos que demuestran la inutilidad de las lanchas.

El negocio de Patricia Bullrich con las lanchas truchas

En 2016, el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich pagó 50 millones de dólares al astillero israelí Shipyards Ltd. para la compra de cuatro lanchas Shaldag MKII. El estudio realizado por la Oficina Anticorrupción reveló que presidenta del PRO burló todos los procedimientos legales previstos para las compras del Estado y contrató directamente a un proveedor previamente seleccionado.

Además se registró un un sobreprecio del 138%: 29 millones de dólares por encima del valor de las embarcaciones. Las lanchas nunca se utilizaron.