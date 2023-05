Alberto Fernández: "Tenemos que ser capaces de construir la convivencia democrática que nos falta"

Agregó que el 25 de mayo "a todos nos convoca a repensarnos como sociedad" y remarcó que "es un día que debe llamarnos a la unidad, al encuentro, a la reflexión".

Fernández dijo a los periodistas acreditados en Casa Rosada que "es un 25 de mayo muy especial para mí, el último de este mandato, con lo cual lo celebro de modo especial", y refirió que esta fecha "a todos nos convoca a repensarnos como sociedad".

"Y es también un día especial para mí porque hace 20 años entrábamos con Néstor (Kirchner) a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo, honestamente", refirió el mandatario, y agregó: "Me acuerdo de cada detalle y también me emociona en aquel momento, me emociona el recuerdo".

"Creo que para todos los argentinos el 25 de mayo es un día que debe llamarnos a la unidad, al encuentro, a la reflexión", señaló Fernández.

Y manifestó la idea de "entender que tenemos problemas que superar, problemas que se multiplican, como el caso de la sequía, que hace todo tan difícil para la economía del país, pero que tenemos que ser capaces de estar juntos" y "de lograr los objetivos que tenemos juntos".