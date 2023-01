Alberto Fernández se reunirá con el canciller alemán Olaf Scholz

Una hora más tarde de su arribo realizará la tradicional ofrenda floral en el monumento al Libertador General Don José de San Martín, en el barrio de Retiro.

Desde las 19, en tanto, Alberto Fernández y Olaf Scholz mantendrán una reunión bilateral en el Palacio San Martín. El funcionario alemán realiza una visita por Sudamérica que incluye Brasil y Chile.

Por su parte, desde las 19.30, el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezará un encuentro con empresarios y una reunión ampliada con funcionarios de ambos países, luego de la cual se firmarán acuerdos en materia comercial.

A las 20.30, el presidente argentino y el Canciller de Alemania realizarán una declaración conjunta a la prensa en el Patio de Honor del ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, desde las 21, ambos funcionarios encabezarán en el salón Libertador del Palacio San Martin el cierre del encuentro empresarial con directivos de firmas alemanas y representantes de empresas argentinas.

Esta será la tercera vez que Alberto Fernández se reúne con Scholz. Las anteriores fueron en Berlín, durante una gira del presidente argentino por Europa; y en la Cumbre del G-7 de Múnich, a la que Alberto Fernández asistió en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

Alemania es el principal socio comercial de Argentina en la Unión Europea, y uno de los focos de interés de la relación comercial está vinculado al desarrollo y la exportación de energías renovables como la solar o la eólica.

El comercio total con Alemania de Argentina superó los u$s3.600 millones en 2022, con un crecimiento del 8% respecto a 2021. Argentina exportó por un total de u$s883 millones, con un crecimiento del 9% interanual.

Los principales productos exportados por Argentina son carne bovina, productos químicos inorgánicos, plata en bruto, lana peinada y miel natural.

Alberto Fernández presentó un nuevo alimento con tecnología desarrollada por el Conicet

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto donde se lanzó un nuevo alimento con tecnología desarrollada por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Se trata de una nueva línea de yogur con probióticos producido por la empresa Danone con tecnología desarrollada por el Conicet que refuerza el sistema inmunológico, contribuye a la prevención de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

"Es un día importante para que todos. Muchas veces gran parte de los argentinos pensamos que la ciencia y la tecnología es una cosa destinada a personas muy estudiosas y no sabemos cómo se materializa en la vida cotidiana. Pero el desarrollo de la ciencia y tecnología es lo que garantiza el desarrollo y la prosperidad de las sociedades", afirmó el mandatario desde la planta de Danone en Longchamps, provincia de Buenos Aires.

“La ciencia y la tecnología garantizan el desarrollo de una sociedad. El Estado debe ocuparse de nutrir a las infancias", agregó Fernández en un encuentro en el que estuvo acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, la presidenta del Conicet, Ana Franchi, y el CEO y vicepresidente senior de Danone Cono Sur, Juan Garibaldi.

También estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, autoridades nacionales, provinciales y municipales, autoridades Conicet, de Danone, de la embajada de Francia entre otros.

"La mejor inversión que puede hacer el Estado es la que hace en educación, conocimiento y tecnología porque uno invierte en el futuro", completó el mandatario.

Por su parte, Filmus manifestó que el lanzamiento representa para él un "doble orgullo" por ser investigador del Conicet y por ser parte de "un gobierno que ha puesto a la ciencia y tecnología y a la articulación de lo publico y privado en un lugar central".

"Hay quienes creen que la inversión en ciencia es superflua pero no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado si no es en base a ciencia y tecnología. Se invierte en ciencia para resolver los problemas de la gente, no para los investigadores", remarcó el ministro.