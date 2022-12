Alberto Fernández reiteró que no puede indultar a Milagro Sala: "Con mucho pesar, la Constitución me lo prohíbe"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a la situación judicial de Milagro Sala y aseguró no poder indultarla porque "la Constitución me lo prohíbe". La Corte Suprema de la Nación ratificó la condena a 15 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado.

"La verdad que me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe. La Constitución me prohíbe indultar por sentencias dictadas por tribunales provinciales. Solo puedo indultar por sentencias dictadas por la jurisdicción federal", aseguró Fernández en diálogo con Radio Con Vos.

Para luego agregar "con mucho pesar tengo que decir que la Constitución me lo prohíbe y yo soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar la Constitución".

Ante este panorama, el único camino al que podría recurrirse son los organismo internacionales,"la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención por la condiciones de encarcelamiento que tenía Milagro Sala y ordenó la domiciliaria", sostuvo.

Alberto Fernández, tras los festejos de la Selección argentina: "El homenajeado no era el Presidente, eran los jugadores"

Alberto Fernández habló tras los festejos de la Selección argentina y los cuestionamientos que surgieron en torno al plantel campeón y la Casa Rosada. "El homenajeado no era el Presidente, eran los jugadores", aseguró en diálogo con Radio 10 y explicó que "les hicimos saber a los dirigentes de AFA que estaba a disposición, pero ellos decidieron otra cosa".

En ese sentido, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia culpó a los organizamos de seguridad de la Ciudad y Nación por la decisión y pidió "disculpas" en nombre de los campeones del mundo a los cientos de miles de hinchas que colmaron las calles y autopistas.