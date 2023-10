Alberto Fernández aseguró que los presidentes del mundo opinan que Milei "no está bien"

Alberto Fernández, tras anunciar la ampliación del swap con China por u$s6500 millones , habló en conferencia de prensa y se expresó acerca del escenario electoral, . “La percepción es de alguien que no está bien y que está diciendo cosas que no son razonables”.

En la misma línea, sostuvo que a los presidentes de todo el mundo “le parece poco serio lo que dice”, en referencia al candidato de La Libertad Avanza.

“Me pasó cuando estuve en Nueva Delhi. La percepción es de alguien que no está bien y que está diciendo cosas que no son razonables”. Sin embargo, el mandatario prefirió no continuar hablando y opinó: “No le doy mucha importancia al tema”.

El Banco Central explicó los detalles de la activación del segundo tramo del swap con China

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó este miércoles la activación del segundo tramo del swap con el Banco del Pueblo de China (PBoC) por un monto equivalente a u$s6.500 millones. La medida fue anunciada por el presidente Alberto Fernández luego de una reunión con su par chino, Xi Jinping.

En enero pasado se activó un primer tramo por 35.000 millones de yuanes. La entidad explicó que esta ampliación, de 47.000 millones de yuanes, puede ser aplicada a "objetivos de desarrollo del comercio bilateral y a la estabilidad de los mercados financieros en Argentina".

Alberto Fernández Xi Jinping China octubre 2023 Casa Rosada

Los titulares del BCRA, Miguel Ángel Pesce, y del PBoC, Pan Gongsheng, mantuvieron una reunión técnica este miércoles en el marco del Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que tiene cuatro áreas de acción: Investigaciones económicas, Internacionales, Superintendencia y Operaciones.

"En 2023 esperábamos un incremento de reservas de u$s4.000 millones que se vio frustrado por la sequía, pero gracias al apoyo del Banco del Pueblo de China estamos construyendo un puente hasta que se dé ese mejor momento en nuestra balanza comercial, de pagos y cambiaria", destacó Pesce.

También destacó "el rol que cumplió la Cancillería, a través del embajador Vaca Narvaja, y el del ministro Sergio Massa, que ha sido fundamental. No se puede atribuir este logro exclusivamente al Banco Central. Esto ha sido un trabajo en equipo que ha dado su fruto", aseguró.

El encuentro se realizó en el marco de la participación del presidente Alberto Fernández en la ceremonia de apertura del III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional que tuvo lugar en el Gran Palacio del Pueblo de la ciudad de Beijing.

Alberto Fernández destacó la ayuda de China a Argentina tras la ampliación del swap

El presidente Alberto Fernández destacó la ayuda de China tras la ampliación del swap por u$s6.500 millones en el marco de su gira por ese país. "Cada vez que pasamos un momento difícil, el Gobierno de Xi Jinping nos brindó su apoyo", aseguró.

"Acabamos de terminar una muy buena reunión con el presidente Xi Jinping donde le planteamos los problemas que estábamos teniendo. Y como siempre, una vez más, el Gobierno del presidente Xi Jinping atendió nuestros pedidos y nos dio una ayuda muy importante", manifestó en diálogo con Radio 10.

"China está ayudando a un Gobierno que está terminando y no está especulando con nada. En otros tiempos el FMI le prestó u$s57.000 millones a la Argentina sabiendo que nunca lo iba a poder pagar y la condicionó mucho de ahí en adelante. Estas son las cosas que los argentinos tienen que saber valorar", remarcó.

Cuatro días antes de las elecciones presidenciales, Fernández recordó que "hay algún loco que dice que no va a acordar ni negociar con equis país, cuando en verdad esos países ayudan a la Argentina muchísimo. Argentina debe valorar dónde están los amigos que la ayudan", concluyó.