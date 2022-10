Ahora, en campaña, Macri reconoce que "en 2015 no tuvimos coherencia"

En modo campaña, para intentar captar votos en segmentos descreídos del electorados, el expresidente Mauricio Macri ensayó una especie de autocrítica de su propio gobierno al sentenciar que "estoy preocupado porque volvamos al poder con la coherencia que no tuvimos en 2015" .

Luego agregó: "Nos juntamos un rato antes con una consigna: 'defender la República'. Entonces no teníamos claro un modelo de desarrollo , un debate interno, y eso fue un obstáculo. Hoy, debemos concentrarnos en las ideas, no estoy para hacerme cargo del ego de nadie".

En diálogo con Radio Rivadavia, el líder opositor opinó acerca de las internas en el PRO entre su presidenta Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "El que quiera ser presidente de la Argentina debe enfrentar a todos aquellos que están fuera de la ley. La gente elegirá al que está mejor parado. O estamos dentro de la ley o no hay futuro".

A su vez, Macri respondió a las críticas que recibió del diputado Facundo Manes, lo que originó más entredichos en la oposición: "Recomiendo aprovechar los tiempos para hablar de ideas y valores. Agrediendo a otros de la coalición les va a ir muy mal".

Macri decidió no hablar de una posible candidatura presidencial suya en el 2023, aunque sostuvo que "no hay nada más maravilloso que el poder", lo que podría alimentar la chance de que el también expresidente de Boca vuelva a estar en las listas de cara a las elecciones del próximo año.

Al momento de profundizar acerca de qué tiene que tener una persona para gobernar la Argentina, expuso que "el futuro presidente debe estar muy bien parado, debe tener mucha convicción, coherencia porque obviamente van a volver con las piedras. Esta vez, hay mucha más convicción que no hubo en el 2015 que piden tener más cambios".

El análisis de Macri sobre su presidencia en la Argentina

El ex Jefe de Gobierno Porteño afirmó que "me hubiese gustado poder darle la vuelta a todo el proceso de cambio de la Argentina". A su vez, insistió en enfocarse sobre el éxodo de jóvenes del país: "Lo único que necesito es convencerlos de que nos demos una oportunidad más. A ellos les pido que no se sigan yendo".

Sin embargo, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, había desmentido sus dichos de que en la actualidad se están yendo de la Argentina más jóvenes que en su gobierno.