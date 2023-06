Agustín Rossi, tras el comunicado del PJ Bonaerense: "Hay que tratar de bajar los tonos"  

Luego enfatizó: "Lo que si me parece hay que tratar de bajar los tonos. Porque una PASO es una contienda electoral interna, terminado eso tenemos que estar todos juntos el camino mas importante que es evitar que la derecha vuelva a gobernar en Argentina"

En diálogo con Argenzuela por C5N, Rossi explicó que "lo que sucedió ayer fue en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia importante pero es uno de los 24 distritos de la Argentina. El resto cerró el frente sin ningún tipo de inconveniente".

"La mayoría de ellos con acuerdos de un piso entre el 25 y 30% según las provincias y al mismo tiempo con distribución por sistema proporcional", agregó.

La respuesta de Victoria Tolosa Paz al comunicado del PJ Bonaerense

La ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora en la Provincia de Buenos Aires impulsada por Daniel Scioli, Victoria Tolosa Paz, aseguró en relación al comunicado de PJ Bonaerense, que se enteró por redes y que no le gustó "el tono o la manera".

"Pude enterarme en el momento en que estaba siendo comunicado en Twitter y me sorprendió. No me gustó el tono o la manera de expresar las instancias que habíamos tenido para poder lograr el acuerdo del reglamento interno que va a tener Unidos por la Patria, este nuevo frente que va a tomar esta característica que es atravesar la instancia de las PASO", señaló la ministra.

De todas maneras, se mostró "sumamente positiva" y explicó que "trabajar para lograr un consenso fue un trabajo arduo, que dimos algunos que tuvimos la interlocución tanto con el presidente del partido MK y la verdad lo que celebro del documento es que hubo una aceptación de una propuesta razonable".