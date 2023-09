A pesar de que Milei fue el candidato mas votado en las PASO, la mayoría no acompaña sus propuestas

Raúl Timerman

El 85,1% de los consultados se manifestó en contra de la libre venta de órganos, mientras que el 10,4% se mostró a favor y el 3,5% restante respondió que no sabe.

Sobre un eventual mercado de libre compra y venta de bebés, el contraste fue mayor: 91,8% en contra, 4,9% a favor y 3,3% no sabe.

En cuanto a la libre portación de armas, el 67,7% se mostró en contra, el 30,3% a favor y el 2% no sabe. Algo similar sucede con la eliminación de la obra pública: el 66,1% no está de acuerdo, el 30% sí está de acuerdo y el 3,9% no sabe.

Propuestas Milei

Algo más parejas fueron las respuestas referidas a las propuestas de eliminar el Banco Central, dolarizar la economía y privatizar las empresas públicas. En el primer caso, el 52,7% se mostró en desacuerdo, el 36,3% de acuerdo y el 11% no sabe. En el segundo, el 54,4% está en contra, el 40,2% a favor y el 5,4% no sabe. Y respecto del tercer caso, el 50,7% dijo no estar de acuerdo, el 44,8% dijo estar de acuerdo y el 4,5% no sabe.

Hubo dos propuestas de Milei que sí tuvieron más adhesiones que rechazos. Se trata de la eliminación del Ministerio de la Mujer (61% a favor, 36,1% en contra y 2,9% no sabe) y de la eliminación de los subsidios a las tarifas (48,7% a favor, 47,3% en contra y 4,0% no sabe).

El estudio arrojó otro dato que quizás pueda explicar por qué un outsider como Milei consiguió tantos votos en las PASO a pesar de que la mayoría no acompañaba sus propuestas de antemano, y es el hecho de que la mayoría de los encuestados consideró que los políticos tienen privilegios y son los principales responsables de la crisis democrática argentina.

Privilegios políticos 1

Privilegios políticos