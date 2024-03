A 48 años del último golpe de Estado, Cristina Kirchner llamó a reflexionar "sin dogmatismos ni odios"

En un 24 de marzo especial, en el que además de ser el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se cumplen 20 años de la recuperación de la la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como espacio para la conmemoración colectiva, la expresidenta Cristina Kirchner llamó a reflexionar "sin dogmatismos ni odios" .

La exmandataria recordó que "un día como hoy, hace 20 años, acompañé al Presidente Néstor Kirchner al acto de recuperación de lo que fuera el mayor centro clandestino de detención de la Dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, la ESMA".

"Tal vez, el lugar más emblemático de la tragedia política, económica y social que envolvió a todos los argentinos en aquellos años y de la que, aún hoy, sufrimos las consecuencias", definió este domingo en su cuenta de X (ex-Twitter).

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 24, 2024

Además, repasó que "no fue la primera". "En junio de 1955, durante el segundo gobierno del General Perón, aviones de las Fuerzas Armadas argentinas, piloteados por argentinos, descargaron toneladas de bombas sobre otros argentinos y argentinas que circulaban en un día normal de trabajo por la Plaza de Mayo y sus alrededores, provocando cientos de muertos y miles de heridos. No se recuerda en la historia universal ningún hecho de similar naturaleza", subrayó.

Al respecto, Cristina planteó: "Siempre me pregunté -todavía lo hago-, si el debido castigo de estos actos -como en cualquier país 'de bien'-, hubiera permitido evitar la tragedia de la última Dictadura militar. A pesar de que sé que es absolutamente contrafáctico, sería bueno que todos pudiéramos reflexionar sin dogmatismos ni odios cómo es que llegamos hasta acá".

"Para aquellos que todavía se niegan a reflexionar y que tanto admiran todo lo que viene de 'afuera', en el mundo han saldado la discusión respecto de lo que pasó en Argentina durante la última Dictadura cívico-militar: el 19 de septiembre de 2023, el Museo Sitio de Memoria ESMA - ex centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de Argentina fue incorporado a la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)", enfatizó.

Para cerrar, la expresidenta recordó que "UNESCO, organismo perteneciente a Naciones Unidas, símbolo de integración universal que también, allá por 1979, declaró Patrimonio de la Humanidad al campo de concentración más grande y emblemático del Holocausto, que fue Auschwitz".

Marcha del 24 de marzo: cuáles serán los puntos de concentración en la Ciudad de Buenos Aires

En conmemoración por el Día Nacional de la Memoria el domingo 24 de marzo se llevará a cabo una nueva marcha por parte de la ciudadanía y diversas organizaciones de Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, el Gobierno porteño brindó detalles de la masiva movilización con los puntos de concentración y las calles que estarán cortadas.

Las organizaciones que participarán de la marcha son la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la asociación H.I.J.O.S. y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Chaco - Marcha Dìa de la Memoria.JPG Se espera una masiva movilización en la Ciudad de Buenos Aires el domingo 24 de marzo por el Día de la Memoria. Télam

La manifestación iniciará a las 11 y se prevé su finalización para las 16:30. El punto de convocatoria será el previo de la exEsma para luego dirigirse hacia el centro de la ciudad y culminar con un acto en Plaza de Mayo.

Al realizar la convocatoria, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto explicó que la consigna de la marcha "no es un festejo, sino que es mantener viva la memoria, es saber que pasó en esas fechas para que no vuelva a pasar. No queremos que las nuevas generaciones pasen lo que pasamos nosotros de tener que buscar a nuestros hijos y nietos por una dictadura feroz”.

El punto central de la marcha se dará a las 14 cuando frente a la Casa Rosada los organismos de Derechos Humanos leerán un documento en el marco del nuevo aniversario del golpe de cívico militar.