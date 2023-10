Un padre argentino y sus dos hijos fueron secuestrados en Israel: el desgarrador testimonio de su hermana

"No sabemos nada más. No sabemos si están vivos, sanos o qué".

"Sé que se los llevaron en una moto y por lo que pude ver, los nenes tienen sangre en la cabeza y en las manos", narró Edith, quien agregó que "de mi hermano y cuñada no vimos nada, pero suponemos que están de rehenes".

"Familias enteras fueron torturadas y acribilladas", lamentó la mujer, a la vez que aclaró que "no sabemos nada más. No sabemos si están vivos, sanos o qué".

Sobre el momento del secuestro, Edith narró que en ese momento toda la gente estaba en el refugio. "Yo hablé con mi hermano, la sirena sonó temprano. Lo llamé porque estamos acostumbrados a estas cosas. 'Estamos bien, entramos en el refugio, quedate tranquila' me había dicho. Más tarde le mandé un mensaje a mi sobrino y llamé a mi hermano otra vez, pero ya no me contestaban", dijo entre lágrimas.

C5N en Israel: atacaron más de 800 objetivos de Hamás

A pocas horas que Israel confirmó que recuperó la frontera con Gaza, los destrozos en la ciudad se hacen notar, por eso demuele edificios y casas bombardeados para evitar derrumbes. Mientras tanto, aseguran que el ejército israelí atacó más de 800 objetivos Hamás.

La situación en el Medio Oriente es complicada, varias compañías aéreas cancelaron sus vuelos a Tel Aviv por lo que está sucediendo, se confirmaron más de 900 muertos, se reforzó la ciudad y se está militarizando para evitar más ataques como los primeros que fueron de manera sorpresiva.

El enviado especial de C5N, Gabriel Michi, contó que, producto de los bombardeos, algunas casas de civiles quedaron completamente destruidas y, con el fin de que no se derrumben, propusieron demolerlas por completo.

El ejército israelí confirmó que recuperó el control de la frontera y que, en 24 hora no ocurrió ninguna infiltración por parte del grupo terrorista. También, realizaron diferentes bombardeos sobre Gaza, lo que elevó la cifra de muertos en Palestina a 700 y, al menos 4.000 heridos.

Son más de 900 los muertos y crece la cifra de los secuestrados que fueron llevados a la Franja de Gaza. Hay más de 3 mil heridos, ya sea por bombardeos, derrumbes o cruces.

Israel asegura haber recuperado la frontera con Gaza

En una mega operación Israel asegura haber recuperado la frontera con Gaza, las autoridades confirmaron que cercaron todo el perímetro y tomaron el control total de la zona. Además, reportaron haber hallado al menos 1.500 cadáveres de milicianos de Hamás.

"Anticipamos que el camino que quede por delante será largo", declaró Libby Weiss, autoridad del ejército para Europa Press y, añadió que "nunca habíamos visto este nivel de matanza de civiles inocentes".