3 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei viajará a las asunciones presidenciales de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella

El jefe de Estado formará parte de los actos de protocolo en ambos Perú y Colombia, previstos para el 28 de julio y 7 de agosto, luego de que ambos candidatos triunfen en los comicios nacionales.

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Javier Milei viajará a Perú y Colombia. 

Javier Milei viajará a Perú y Colombia. 

Luego de los triunfos en las elecciones presidenciales de Keiko Fujimori, en Perú; y Abelardo de la Espriella, en Colombia; se confirmó este viernes que el presidente Javier Milei viajará a las asunciones de los mandatarios electos, lo que representa un avance de la derecha en la región.

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La noticia fue confirmada por fuentes del Gobierno a C5N y, si bien se esperan detalles del cronograma de viajes y protocolo, lo que se conoce es que la asunción de Fujimori está prevista para el 28 de julio, mientras que la del nuevo mandatario colombiano tiene fijada la fecha de toma de mando el 7 de agosto, coincidiendo con la conmemoración de la Batalla de Boyacá.

Keiko Fuimori y Abelardo de la Espriella ganaron las elecciones presidenciales de Perú y Colombia.

Keiko Fuimori y Abelardo de la Espriella ganaron las elecciones presidenciales de Perú y Colombia.

El jueves, Milei habia vuelto a felicitar a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, luego de que se confirmara su ajustada victoria en el balotaje presidencial frente a Roberto Sánchez. A través de una publicación en su cuenta de X, el Presidente reveló que ambos mantuvieron una conversación telefónica y remarcó la afinidad política entre los dos gobiernos.

"Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", comenzó el economista libertario en su publicación.

"Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional. El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!", agregó.

También se habia mostrado alegre por el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia. "El león y el tigre rugen en Latinoamérica", afirmó mediante una publicación en X.

En tal sentido, se refirió a las políticas de De La Espriella al destacar. "Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad carajo".

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