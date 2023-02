Bielsa criticó que Chile no le había hecho saber la decisión de terminar con el proyecto Dominga, un proyecto que, según él, habría favorecido la relación bilateral y comercial entre ambos países. Esta crítica, a la canciller Urrejola, no le gustó nada.

Y aquí empieza la cuestión de fondo. ¿Qué es el proyecto Dominga?

Dominga era el nombre de un ambicioso proyecto de extracción de concentrados de hierro y de cobre en la región de Coquimbo. La iniciativa era de una empresa chilena pero tenía implicancias económicas y políticas para Argentina.

Según sostuvo el canciller argentino, Bielsa quería aprovechar este proyecto para potenciar el paso de Agua Negra por San Juan.

Pero ¿por qué Chile le cerró la puerta a este proyecto?

La idea del megaproyecto minero y portuario era trabajar en la región de Coquimbo, más específicamente en frente de la comunidad La Higuera, una zona que es hogar de varias especies marinas.

La encargada de este proyecto, la empresa Andes Iron pretendía explotar a cielo abierto un yacimiento de hierro y cobre con una inversión que se traduciría en 2500 millones de dólares y una planta desalinizadora y un puerto de cargas de minerales en Totoralillo, a 30 km del archipiélago protegido.

Pero no todos en Chile estaban de acuerdo con el proyecto de la empresa. En particular, a los ambientalistas este proyecto no les gustaba nada.

Una de las principales razones por la que a este proyecto se lo criticó es porque ecologistas alertaron que dicha actividad de extracción se ubicaría a solo 30 kilómetros de la Reserva Nacional de Pingüinos de Humboldt y esto sería problemático para esta reserva y su hábitat. También está cerca del hogar de Chungungos, que es la nutria más pequeña del mundo.

Quienes se embanderan en un discurso por la defensa del medio ambiente y las especies, establecen que este proyecto rompería con la biodiversidad de flora y fauna que habita en el lugar.

Esta presión ambientalista se hizo notar por lo cual, si bien el tribunal de Coquimbo dio luz verde al proyecto, fueron los mismos ministros de Gabriel Boric quienes tras 10 años de idas y vueltas, decidieron frenarlo. Boric, en 2021, ya había dicho no a Dominga para mantener sus promesas de llevar una agenda ambiental

Pero eso sí: el freno del proyecto también trajo sus críticas porque son varios los parlamentarios de la oposición que dijeron que una inversión de esta índole traería oportunidades a una zona pobre del país. Quienes quieren que Dominga se lleve a cabo sostienen que las ganancias económicas representan una oportunidad única no solamente para la región, sino también para el país.

Una de las personas que se mostró abiertamente a favor del proyecto fue el Alcalde de La Higuera, ya que establecía que el proyecto generará 10.000 puestos de trabajo. Según él, si se cae el proyecto Dominga se cae toda la proyección industrial que, en sus palabras, es perfectamente compatible con el medio ambiente.

El proyecto Domingo genera polémicas desde hace rato. Hace unos años, una investigación que formó parte de los "Pandora papers" ya había salpicado de lleno al entonces presidente Sebastián Piñera y a los hijos del ex mandatario, quienes habrían vendido la minera Dominga a un empresario cercano a su padre y que el último pago habría estado supeditado a que no se estableciera un área de protección en la zona –que era lo que reclamaban los ambientalistas.